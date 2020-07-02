Выездное заседание энергетического комитета: грызня на фоне протестов

Вчерашнее выездное заседание энергетического комитета на Трипольской ТЭС прошло под аккомпанемент традиционной грызни на фоне протеста шахтеров, приехавших в столицу за справедливостью.

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На повестке – два архиважных вопроса.

Первый – о беспределе "Центрэнерго"! Вторым вопросом был вынесен правительственный законопроект 3657 "О рынке электроэнергии" и альтернативный 3657-1 авторства депутата Жупанина.

Но давайте по порядку.

Для начала мы (говорю о членах комитета, которым небезразлична судьба шахтеров) попытались выяснить, когда "Центрэнерго" рассчитается с долгами перед угольщиками, почему сжигает газ и отказывается закупать украинский уголь и почему игнорирует постановление Кабмина? Ответ обескуражил: оказывается, им так выгоднее.

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Им выгоднее, когда голодают шахтеры, когда шахты месяцами в простое, когда страдают моногорода и рушится жизнь работяг. А пока им выгодно, государство вынуждено субсидировать угольщиков, тратить деньги, которые могли пойти на медицину, образование, культуру…

Да, правительство пытается навести порядок, но действия "Центрэнерго" и некоторых других участников рынка ошеломляют. Сейчас появилась информация о том, что "Энергоатом" собирается судиться с Кабмином из-за нового энергобаланса. Позорище!

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Для тех, у кого короткая память, напоминаю: кризис в энергетике начался, во многом, после ручного вмешательства в работу энергорынка, когда в Украину зашла импортная электроэнергия при избытке собственных мощностей, во-вторых, за счет манипуляций, когда тарифы дивным образом начали снижаться не для населения и госпредприятий, а для компаний, связанных с одним олигархом. Ситуация усугубляется еще и тем, что "Центрэнерго" отказывается выполнять постановление Кабмина и закупать украинский уголь, ставя под вопрос независимость отечественной энергетики.

Тотальный хаос и сюр.

А теперь подходим к самому интересному. Сегодня на рассмотрение комитета были вынесены два законопроекта "О рынке электроэнергии". Один правительственный 3657, второй – альтернативный 3657-1 авторства депутата Жупанина.

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Кабминовский законопроект содержит норму о запрете импорта электроэнергии из стран, не входящих в Энергетическое сообщество (то, чего требуют шахтеры). В проекте Жупанина эта норма отсутствует. Напоминаю – энергетический кризис возник как раз благодаря импорту электроэнергии (знаменитая "правка Геруса"). Сейчас у нас появился шанс положить этому конец.

Не тут-то было. Ровно половина членов комитета, несмотря на протесты шахтеров, проголосовали за законопроект Жупанина. Цензурных слов по этому поводу у меня нет. Таким образом решение этого вопроса будет зависеть от воли депутатов в сессионном зале. Вот и посмотрим, кто в парламенте – за украинских шахтеров, а кто – за иностранных. Посмотрим пофамильно и обязательно расскажем.

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