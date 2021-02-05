Спасем "Дачу Маразли" в Одессе

31 января в Одессе прошел митинг "Дача Маразли дает сдачи", собравший примерно 500-700 человек – почти рекордное количество протестующих за последние годы. Больше собирали только митинги в поддержку Александра Ройтбурда – директора Одесского художественного музея. Протестующие требовали прекратить застройку квартала, расположенного между Лидерсовским бульваром, улицей Веры Инбер и Обсерваторным переулком и подписывали соответствующие обращения на имя министра культуры Украины Александра Ткаченко.

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Квартал, о котором идет речь, включает в себя бывший комплекс санатория "Лермонтовский" с рядом хозяйственных помещений советской эпохи и тремя старинными зданиями XIX века, два из которых, дача Маразли/Кич, созданная по проекту архитектора Гонсиоровского и особняк Андреевского, являются охранными памятниками архитектуры местного значения.

Кроме того, это, пожалуй, последнее, незастроенное бетонными уродцами место на Лидерсовском бульваре.

Лидерсовский бульвар – "сладкое" место для любого застройщика. Слева – зеленое сердце исторического центра – парк Шевченко, внизу – знаменитый пляж Ланжерон. Между ними – самый красивый вид на Одесскую гавань с морвокзалом, портовыми кранами, чайками, Пересыпью и далеким Поскотом. Конечно же, желающих монетизировать этот вид хватает с головой и с середины 2000-х район парка Шевченко заметно подрос над уровнем моря.

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Какое-то время заветный комплекс на Лидерсовском бульваре держался, но весной 2017-го облсовет сдал участок в аренду компании "Крок вперед", и в декабре этого же года дал добро на продажу 10 зданий комплекса вместе с тремя историческими особняками включительно. Здания купила все та же организация "Крок вперед", в обход аукциона по правилу "неотделимых улучшений". Это, например, ремонтные работы построек, произведенные арендатором, которые дают право выкупа комплекса вне конкурса. В данном случае, имеет место ремонт крыши в особняке Андреевского.

Комплекс разделили на два участка. В первом, поменьше, находится непосредственно сама дача Маразли/Кич. Во втором – все остальное, в том числе, особняк Фабрицкого и памятник архитектуры – особняк Андреевского

В мае 2019 3 га земли комплекса переходят в аренду компании "Бульвар 1906", зарегистрированной в этом же году. Одним из учредителей числилась "Крок вперед", передавшая в качестве пая собственность в комплексе. Другие учредители: Оксана Ткач и Михаил Шмушкович – председатель Одесского облсовета в 2014-2015 гг, депутат от ЕС и близкий друг Алексея Гончаренко.

В июле 2019-го фирма "Крок вперед" и Шмушкович выходят из состава учредителей "Бульвар 1906".

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20 сентября 2019 года Высший антикоррупционный суд Одессы накладывает арест на комплекс по причине проведения оценочной стоимости ремонта и оснащения зданий задним числом, до завершения ремонтных работ. Ремонт начатый в 2017 году по факту продолжался еще в 2018-м. В офисе Михаила Шмушковича НАБУ проводит обыск. Сам экс-председатель уверяет, что никакого отношения к фирме не имеет и это политический заказ.

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23 октября 2019 департамент архитектуры и градостроительства Одесского горсовета выдает "Бульвар 1906" градостроительные условия на строительство новых зданий – "курортно-оздоровительного комплекса с подземным паркингом".

Хотя следствие в тот момент еще велось и сотрудники департамента не имели права на подобные действия.

Позже они будут утверждать, что попросту не получали информации об аресте комплекса. Конечно же, любой желающий может стать владельцем некоторого количества "курортно-оздоровительных" квадратных метров уже сейчас. Обычная в общем-то история.

Декабрь 2020 – зону большого участка окружают забором и начинают подготовку к стройке: пилят деревья и готовятся к сносу хозяйственных построек, не имеющих по словам представителей застройщика "никакой ценности", к числу которых, судя по всему, относятся и два старинных особняка, попавших на огороженную территорию. В тоже время основательница Ассоциации архитекторов Одессы Мария Янушкевич пишет у себя на странице обратное:

"...Это двухэтажное здание представляет собой один из трёх особняков, составляющих единый садово-парковый комплекс под общим названием "Дачи Маразли на Лидерсовском бульваре". Особняк Андреевского имеет и имел единую территорию с территорией дачи Кич-Маразли по проекту архитектора Гонсиоровского, которые фактически являлись домами двух сестёр – М.Ф. Норкевич (в первом замужестве Кич и во втором Маразли) и В.Ф. Норкевич, супруги Андреевского, в замужестве Андреевской. Имеет культурную и архитектурную ценность не меньше, чем соседний особняк именуемый "дачей Маразли" и составляющий в дореволюционный период времени, единый комплекс дач-особняков двух сестёр Марии и Веры Норкевич, с общим садом и парковой территорией и не имеющий даже забора между этими участками".

По словам представителей застройщика, которые пришли на митинг, они планируют "возвести здесь несколько зданий средней этажности". Одесские архитекторы, к которым попала часть строительной документации, уточняют: будет пять 11-этажных высоток, а вместо Андреевского особняка запланирована детская площадка.

На фоне всего происходящего в Украине и мире, протесты одесситов против застройки высотками исторического центра могут показаться чем-то банальным, обыденным. Но именно эта обыденность происходящего, привычность к уничтожению культурного наследия и та легкость, с которой квадратные метры побеждают историю и эстетику Одессы, вызывает большую оторопь, чем недавнее "взятие" Капитолия сторонниками Трампа.

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Наглость и дурновкусие при молчаливом согласии большинства (ведь для города с населением более миллиона человек, 500 протестующих – капля в море), оказывают разрушительный эффект больший, чем бомбы Второй мировой войны. Даже зафиксированные махинации на всех уровнях власти и раскрытые туалетные схемы не способны расшевелить пассивное население или уменьшить аппетиты бизнеса. При этом, у одесситов есть положительный опыт борьбы против недобросовестных застройщиков, который доказывает, что несколько тысяч человек при желании и должной поддержке СМИ могут повлиять на ситуацию. Было бы желание.

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