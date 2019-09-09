Ради Ройтбурда: в Одессе сотни людей вышли на акцию к облсовету

Люди пришли на акцию против увольнения художника

Под зданием Одесского областного совета на проспекте Шевченко состоялся митинг в поддержку художника Александра Ройтбурда, который был уволен с поста директора Художественного музея.

В акции, по подсчетам организаторов, приняли участие больше 1000 человек – люди были недовольны решением народных избранников и требовали оставить его на должности.

Среди участников был замечен мэр Львова и экс-кандидат в президенты Андрей Садовый, одиозный экс-губернатор Михеил Саакашвили, скульптор Михаил Рева и народный артист Украины, пианист Алексея Ботвинов.

"Я была шокирована количеством людей, которые пришли. Их было очень много. Вместо того чтобы пойти на пляж, они проснулись с самого утра и пришли сюда. Было очень весело, классно и вдохновляюще!" – призналась участница акции Валерия.

Отметил количество присутствующих и "виновник торжества".

"Я такого еще не видел, чтобы столько людей собрались вместе не из-за политики, не из-за тарифов, а из-за культуры. Я со времен Майдана не видел такого количества людей, где был бы уверен, что никто из них не проплачен", – заявил Ройтбурд, поблагодарив всех за поддержку.

Стоит отметить, что тут же митинговали и противники художника. Правда, их акция протеста была малочисленной, а ее участники отказывались общаться с журналистами и затруднялись сказать, кто такой Александр Ройтбурд.

Напомним, ранее депутаты Одесского областного совета уже попытались уволить Ройтбурда. Добавим также, что Ройтбурд работал директором одесского музея с марта 2018 года, а до этого он победил в конкурсе на эту должность еще в декабре 2017-го.

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