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10 лет "Восточного партнерства": лидеров Украины и не только ждут в Брюсселе

3 мая, 15:11

В бельгийской столице состоится встреча лидеров ЕС с главами МИД и руководством шести стран-участниц программы

Фото: REUTERS / Yves Herman
Фото: REUTERS / Yves Herman.

13 мая в Брюсселе пройдет встреча, посвященная десятилетию программы "Восточное партнерство".

Как сообщили в пресс-службе Европейского Совета, заседание будет проходить под руководством высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерики Могерини.

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Участие во встрече примут главы МИД стран-членов Евросоюза и участниц "Восточного партнерства" - Армении, Азербайджана, Беларуси, Грузии, Молдовы и Украины.

"Ожидается, что министры подчеркнут важность "Восточного партнерства", поскольку в 2019 году отмечается его десятая годовщина", – отметили в пресс-службе.

На совещании будут подводиться итоги обязательств, которые в ноябре 2017 года взяли на себя партнеры ЕС, и обсуждаться выполнение повестки дня "20 ключевых задач Восточного партнерства на период до 2020 года".

Главы внешнеполитических ведомств также рассмотрят дальнейшие перспективы будущего сотрудничества и обсудят политические приоритеты на ближайший период.

В этот же день у лидеров стран "Восточного партнерства" запланирован ужин с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, а на следующий день пройдет конференция высокого уровня по случаю годовщины программы.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" пообщался со студентами из Украины, Грузии, Молдовы, Армении, Азербайджана и Беларуси, которые рассказали, как этим странам приходится балансировать между интересами Москвы и Брюсселя.

Также ранее стало известно, что Беларусь получила приглашение от Европейского Союза на мероприятия, которые пройдут в мае в Брюсселе по случаю юбилея "Восточного партнерства"

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Тег Евросоюз, Туск, евроинтеграция, восточное партнерство, могерини

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