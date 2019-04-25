100% фракции РПЛ проголосовали за "языковой" закон

Перед голосованием Олег Ляшко обратился к нардепам словами Владимира Сосюры

Facebook Олега Ляшко.

Фракция Радикальной партии Ляшко была единственной в Верховной Раде, которая дала 100% голосов за закон "Об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного".

Выступая с трибуны парламента, лидер фракции Олег Ляшко, обратился к нардепам словами гениального поэта Владимира Сосюры: "Любіть Україну уві сні й наяву, вишневу свою Україну, красу її, вічно живу і нову, і мову свою солов’їну". Наша команда голосует за этот исторический закон!"

Напомним, языковой закон был принят 278 голосами : Блок Петра Порошенко отдал – 106 голосов (79% членов фракции), "Народный фронт" – 66 (83%), внефракционные – 37, Радикальная партия Олега Ляшко – 21 (100%), "Самопомич" – 21 (84%), Батькивщина – 16 (80%), Воля народа – 7 (37%), партия "Видродження" – 4 (17%), Оппоблок – 0.

Принятие закона прокомментировал и президент Петр Порошенко. По его словам, это еще один важнейший шаг на пути к ментальной независимости украинцев, а также сравнил это событие с получением Томоса и возрождением украинской армии.

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