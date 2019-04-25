Как голосовали в Раде по закону об украинском языке

Депутатам включили фильм с призывом украинцев поддержать закон, но не все им прониклись

Верховная Рада. Фото: AFP

Сегодня в Верховной Раде состоялось историческое событие – был принят закон № 5670-д о функционировании украинского языка как государственного. Несмотря на серьезный запрос общества – под Радой даже митинг проходил в его поддержку, – не все в парламенте поддержали документ.

Отметим, что ко второму чтению в Раду было внесено 2082 поправки к "языковому" закону, которые удалось рассмотреть спустя почти два месяца. На сегодняшнем заседании парламента даже присутствовали экс-президент Виктор Ющенко и патриарх Филарет. Депутатам перед голосованием включили видеоролик, в котором к ним обратились известные украинцы с призывом поддержать законопроект.

Отметим, что больше всего поддержки закон получил от Блока Петра Порошенко и фракции "Народный фронт", у которых никто не высказался против, но были такие, кто воздержался.

Прокомментировал принятие закона и президент Петр Порошенко. По его словам, это еще один важнейший шаг на пути к ментальной независимости украинцев, а также сравнил это событие с получением Томоса и возрождением украинской армии.

В свою очередь лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк считает, что украинский язык – это душа и столб нации, это наша самобытность, щит и меч в борьбе за независимость.

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