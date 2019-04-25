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Исторический момент: Порошенко прокомментировал принятие "языкового" закона

Сегодня, 12:15

Глава государства приравнял сегодняшнее событие в Раде к получению Томоса и возрождению украинской армии

Фото: AFP

Президент Петр Порошенко приветствовал принятие Верховной Радой закона № 5670-д о функционировании украинского языка как государственного и назвал это историческим моментом. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, это еще один важнейший шаг на пути к ментальной независимости украинцев.

"Принятие закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" – это действительно историческое решение, которое стоит рядом с восстановлением нашей армии и получением автокефалии Православной церковью Украины. Украинский язык – это символ нашего народа, нашего государства и нашей нации. И я благодарен всем, кто принимал участие в разработке, подготовке и реализации языкового закона, народным депутатам – за голоса "за", и всему украинском за поддержку", – заявил Порошенко.

Напомним, в мае прошлого года Порошенко объявил десятилетие украинского языка. Целью подписанного им указа является соблюдение конституционных гарантий относительно всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.

Кроме того, ранее глава государства объявил Украину свободной от культурной оккупации. По словам президента, культурная оккупация не менее опасна, чем физическая


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Тег закон, Порошенко, украинский язык, языковой закон

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