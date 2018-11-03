3 ноября – День артиллериста и военного инженера: президент поздравил солдат

Сегодня, 10:05

Президент напомнил о героизме, решимости и профессионализме украинских военных, поблагодарив их за верную службу

Фото: facebook.com/petroporoshenko
Фото: facebook.com/petroporoshenko

3 ноября в Украине отмечаются День ракетных войск и артиллерии, а также День инженерных войск, в связи с чем глава государства Петр Порошенко поздравил военных артиллеристов и инженеров с их профессиональным праздником.

"Проявляя героизм, решимость и отвагу в ожесточенных боях с российским агрессором, украинские артиллеристы подтвердили, что научились хорошо воевать, и российские оккупанты уже не раз испытали на себе силу нашей артиллерии", – написал президент на своей странице в Twitter.

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Он также поблагодарил военных инженеров, отметив их профессионализм и преданность государству.

"Дело воинов инженерных войск всегда граничит с риском и опасностью, их профессия требует точности, взвешенности, смелости и не оставляет права на ошибку", – отметил Порошенко.

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Напомним, ранее в сети появилось первое публичное фото новой украинской 155-мм самоходной артиллерийской установки "Богдана".

Кроме того, мы писали, что Петр Порошенко заявил о завершении испытаний 152-мм снарядов отечественного производства и начале серийного производства.
Порошенко, праздник, ВСУ, артиллерия, инженеры, армия Украины

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Источник:

"Сегодня"

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