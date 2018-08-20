Испытания завершены: Украина начинает выпуск крупнокалиберных снарядов

Сегодня, 10:56

Порошенко показал видео стрельб и производства боеприпасов для пушек "Гиацинт"

Фото: &quot;Укроборонпром&quot;
Фото: "Укроборонпром"

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что испытания 152-мм снарядов отечественного производства завершены и теперь начинается серийное производство. Об этом говорится на его странице в Facebook.

Глава государства подчеркнул, что Украина также планирует наладить производство и других боеприпасов для артиллерии ВСУ.

"Завершены испытания 152-мм снарядов для артиллерийской системы "Гиацинт". Сейчас предприятие "Артем" переходит к серийному производству 152-мм снарядов, которые в ближайшее время будут поставляться в украинскую армию. Следующий наш шаг – в короткий срок перейти к производству снарядов и для других артиллерийских систем в размерах от 100 мм до натовского калибра в 155 мм", – отметил Порошенко.

Напомним, в конце июля артиллерия ВСУ испытала новые крупнокалиберные снаряды. Во время стрельб были использованы боевые осколочно-фугасные снаряды. А для оценки баллистических характеристик снарядов был задействован передовой баллистический радар производства одной из стран-членов НАТО.

Ранее мы писали о том, как изменилась украинская артиллерия за последние годы. Организация боевых действий зачастую ложится именно на плечи артиллерии и ракетных войск.
Порошенко, боеприпасы, снаряды, артиллерия, Гиацинт

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"Сегодня"

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