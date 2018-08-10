ФОТОФАКТ. В сети появились первые фото новой украинской САУ "Богдана"

Сегодня, 11:30

Новую украинскую самоходку НАТОвского калибра на колесном шасси заметили на дороге

Фото: facebook.com / szgurets
Фото: facebook.com / szgurets

В четверг, 9 августа, в Украине впервые была открыта линия по производству снарядов для курпнокалиберной артиллерии, а уже 10 августа в сети появилось первое публичное фото новой украинской 155-мм самоходной артиллерийской установки "Богдана".

Снимок обнародовал на своей странице в Facebook директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

2_14Скриншот: facebook.com / szgurets

Кроме того, фото САУ на колесном шасси КрАЗ обнародовал на своей странице в Facebook и внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков. Он не уточнил, что за техника изображена, но в комментариях пользователи предположили, что это – САУ "Богдана".

04_13

Фото: facebook.com / yuri.biriukov

Судя по снимку Згурца, новая украинская САУ выполнена на колесном шасси 6х6 КрАЗ. Отметим, ранее в "Укроборонпроме" рассматривали идею создания 155-мм САУ на гусеничном шасси.

Стоит добавить, что на данный момент Украина использует крупнокалиберную артиллерию преимущественно советского образца – под снаряды 152 мм. При этом артиллерия НАТО ориентируется на снаряды 155 мм. Соответствие стандартам НАТО и возможность более широкой кооперации с западными партнерами было в свое время одним из аргументов при выборе калибра новой украинской САУ.

"Украинский милитарный портал" напомнил, что в качестве колесного шасси для САУ подойдет украинский грузовой бронеавтомобиль КрАЗ-6322 – тем более, что на его базе уже разрабатывался проект самоходной артиллерии, правда, под пушку 152 мм.

03_27Проект 152-мм САУ на шасси КрАС-6322. Фото: соцсети

Этот КрАЗ имеет колесную формулу 6х6 и грузоподъемность 10-20 тонн капотной компоновки. Он предназначен для перевозки людей и различных грузов по дорогам общего пользования, а также по бездорожью.

Отметим, по данным "Украинского милитарного портала", 10 августа министр обороны Украины Степан Полторак будет решать, принимать ли САУ "Богдана" на вооружение.

"Испытания уже проходят... и окончательное решение (о принятии на вооружение -Ред.) я буду принимать 10 августа", – рассказал глава Минобороны.

Напомним, ранее военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что на военном параде в честь Дня независимости Украины будет представлено новейшее вооружение украинского производства.
НАТО, артиллерия, вооружение, згурец, Бирюков, краз, САУ

Вы сейчас просматриваете новость "ФОТОФАКТ. В сети появились первые фото новой украинской САУ "Богдана"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: Военный обозреватель

В США рассекретили "секретное оружие" России

7 Августа, 06:09

Американский журнал National Interest рассказал о "секретном оружии" у российского танка "Армата"

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко рассказал, как Украина будет двигаться в НАТО

6 Августа, 16:09

Украина продолжит политическую и экономическую модернизацию
Загрузка...

Украина

Для снайперов. Ведутся переговоры о поставках 12,7-миллиметровых канадских винтовок

С миру по винтовке - Украине арсенал: чем помогут иностранные партнеры

5 Августа, 06:40

Партнеры снабжают Украину ракетами, винтовками и самоходными гаубицами

Донбасс

Тяжелое вооружение РФ на передовой. Фото: facebook.commod.mil.rus

Россия серьезно укрепилась: эксперт рассказал, когда ждать обострения на Донбассе

3 Августа, 15:56

Российские военные серьезно укрепили свои позиции и не собирались отводить тяжелое вооружение, отметил Жданов
Загрузка...