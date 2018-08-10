ФОТОФАКТ. В сети появились первые фото новой украинской САУ "Богдана"

В четверг, 9 августа, в Украине впервые была открыта линия по производству снарядов для курпнокалиберной артиллерии, а уже 10 августа в сети появилось первое публичное фото новой украинской 155-мм самоходной артиллерийской установки "Богдана".

Снимок обнародовал на своей странице в Facebook директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец.

Скриншот: facebook.com / szgurets

Кроме того, фото САУ на колесном шасси КрАЗ обнародовал на своей странице в Facebook и внештатный советник президента Украины Юрий Бирюков. Он не уточнил, что за техника изображена, но в комментариях пользователи предположили, что это – САУ "Богдана".

Фото: facebook.com / yuri.biriukov

Судя по снимку Згурца, новая украинская САУ выполнена на колесном шасси 6х6 КрАЗ. Отметим, ранее в "Укроборонпроме" рассматривали идею создания 155-мм САУ на гусеничном шасси.

Стоит добавить, что на данный момент Украина использует крупнокалиберную артиллерию преимущественно советского образца – под снаряды 152 мм. При этом артиллерия НАТО ориентируется на снаряды 155 мм. Соответствие стандартам НАТО и возможность более широкой кооперации с западными партнерами было в свое время одним из аргументов при выборе калибра новой украинской САУ.

"Украинский милитарный портал" напомнил, что в качестве колесного шасси для САУ подойдет украинский грузовой бронеавтомобиль КрАЗ-6322 – тем более, что на его базе уже разрабатывался проект самоходной артиллерии, правда, под пушку 152 мм.

Проект 152-мм САУ на шасси КрАС-6322. Фото: соцсети

Этот КрАЗ имеет колесную формулу 6х6 и грузоподъемность 10-20 тонн капотной компоновки. Он предназначен для перевозки людей и различных грузов по дорогам общего пользования, а также по бездорожью.

Отметим, по данным "Украинского милитарного портала", 10 августа министр обороны Украины Степан Полторак будет решать, принимать ли САУ "Богдана" на вооружение.

"Испытания уже проходят... и окончательное решение (о принятии на вооружение -Ред.) я буду принимать 10 августа", – рассказал глава Минобороны.

Напомним, ранее военный эксперт Сергей Згурец рассказал, что на военном параде в честь Дня независимости Украины будет представлено новейшее вооружение украинского производства.