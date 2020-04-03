30 тысяч украинских шахтеров могут остаться без работы – Ляшко

Уже десятки тысяч энергетиков и шахтеров остались без работы, а их семьи без средств к существованию

Народный депутат Украины Олег Ляшко рассказал, что Украина в нынешнее сложное время продолжает покупать в России и Беларуси электричество.

Об этом он заявил в эфире одного из телеканалов.

"Продолжаем покупать импорт, продолжаем уничтожать рабочие места украинских шахтеров и украинских энергетиков. Сегодня украинской энергетикой руководит враг Украины Андрей Герус и Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг. Они сделали все, чтобы уничтожить украинскую энергетику, оборотить государство компанию "Энергоатом", украинские шахты, частные компании и "зеленую энергетику". Десятки тысяч энергетиков и шахтеров остались без работы их семьи без средств к существованию", – отметил Ляшко.

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Он убежден, что правительство "ничего не делает, чтобы остановить эту преступную политику".

"Мы продолжаем кормить наших конкурентов в России и Беларуси, лишая рабочих мест украинцев. В настоящее время это – фактически мародерство во время чумы. Я требую от власти прекратить это преступление", – добавил Ляшко.

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Он отметил, что планируется закрытие государственных шахт, 30 тысяч шахтеров могут остаться без работы.

"Лозунгом дня должно быть "Покупай в украинцев, платы украинца". Следует создавать рабочие места для украинцев, зарплаты платить украинцам", – резюмировал политик.

Ранее мы сообщали о том, что лидер Радикальной партии считает, что украинцы должны прежде всего защищать национальные интересы.

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