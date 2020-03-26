Ляшко о возобновлении импорта электроэнергии: это преступление против украинских рабочих

С 18 часов 25 марта восстановился импорт электроэнергии из Беларуси в Украину. Суммарно импорт составил 300 мВт, что эквивалентно работе двух энергоблоков украинских ТЭС, работающих на украинском угле. Такое заявление сделал лидер Радикальной партии Олег Ляшко, ссылаясь на свои источники.

"Импортер – компания, владельцем которой является некий Притыка – партнер слуги России Андрея Геруса, который протянул поправки к закону, открыли в октябре 2019 преступный импорт из Беларуси и России. Сегодняшняя катастрофическая экономическая ситуация в Украине для Геруса и Притыки – это не проблема, а возможность обогатиться на энергетическом мародерстве.

В Украине – карантин. Потребление в условиях карантина обвалилось. Украинская энергетика на грани остановки. Угольные шахты – на грани банкротства и закрытия. В этих условиях верх цинизма – возобновить импорт электроэнергии в тот же день, когда в Украине объявлена ​​чрезвычайная ситуация. Даже неоднократные заявления Владимира Зеленского против импорта не мешают этим мародерам продолжать зарабатывать на беде всей страны", – отметил Ляшко.

По словам Олега Ляшко, импорт электроэнергии лишает без работы и зарплаты украинских шахтеров.

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"Импорт из Беларуси в условиях тотального карантина и остановки работы отечественных предприятий через коронавирус – новое дно Геруса и его партнеров. Украинские АЭС не смогли полностью продать свою электроэнергию на рынке. НЭК Укрэнерго без проблем разгружает украинские ТЭС, но импорт остановить не решается. Говорит, у него недостаточно полномочий. Получается, что наши государственные монополисты и регуляторы имеют достаточно полномочий, чтобы уничтожить собственного производителя. Главное, чтобы импортеры из России и Беларуси чувствовали себя защищенно.

Бездействие НКРЕКП и ее председателя Валерия Тарасюка – преступная халатность, которая оставляет украинцев без работы. Где правоохранительные органы?! Почему они равнодушно наблюдают за этим мародерством и коррупцией?!

Импорт поддерживает экономику соседней страны, поддерживает рабочие места соседей ценой каждого из нас. Это преступление Геруса против украинских рабочих!Не стоит надеяться, что мародеры-импортеры поделятся своими сверхприбылями на закупку масок или аппаратов ИВЛ. Для справки – 1 день импорта равна стоимости 30 000 масок!" – подчеркнул политик.

Олег Ляшко также подчеркнул, что уже прошло почти две недели, как правительство Шмыгаля приняло постановление о заградительных пошлинах на импорт российской и белорусской электроэнергии.

"Но оно до сих пор не подписано премьером и не выдано через огромное давление Геруса... Я требую от премьера немедленно подписать и ввести в действие решение правительства", – подытожил Ляшко.

Напомним, лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко убежден, что наконец-то все поняли, что нужно потреблять собственную электроэнергию, создавать рабочие места для украинских людей.

Видео: Украина 24

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