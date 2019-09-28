47% американцев выступают за импичмент Трампу

Еще 42% заявили, что не согласны с решением демократов начать процедуру импичмента

/ Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Почти половина американцев поддерживает проведение процедуры импичмента в отношении президента США Дональда Трампа.

Об этом свидетельствуют результаты опроса газеты The Hill.

47% опрошенных выступают в поддержку этой процедуры. Отмечается, что этот показатель на 12 процентных пунктов выше, чем в июне этого года.

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Еще 42% заявили, что не согласны с решением демократов начать процедуру импичмента. Остальные – 11% – не определились с ответом.

Опрос проводился 26-27 сентября – уже после старта в палате представителей процедуры импичмента. В опросе приняли участие более 1 тыс. человек.

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Ранее мы передавали: президент США Дональд Трамп считает, что члены Демократической партии США пытались давить на украинского президента Владимира Зеленского.

Также американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленскогодля возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Президенты США и Украины это отрицали, но в итоге одобрили публикацию стенограммы их беседы, которая появилась на сайте Белого дома 25 сентября. С переводом документа вы можете ознакомиться на нашем сайте.

Все подробности – в спецтеме Импичмент Трампу.

Все подробности в спецтеме Импичмент Трампу

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