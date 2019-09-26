"Я этого не делал": Трамп сказал, кто давил на Зеленского

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Члены Демократической партии США пытались давить на украинского президента Владимира Зеленского.

Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе пресс-конференции на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке после публикации стенограммы его телефонного разговора с Зеленским.

"Я требую транспарентности от демократов, которые посещали Украину и пытались заставить нового президента сделать те вещи, которые они хотели", – сказал он.

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Американский лидер утверждает, что демократы "угрожали" Зеленскому.

"Они обвинили меня в этом, но я этого не делал", – добавил он.

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По его словам, расследование для импичмента было инициировано демократами, поскольку они не смогут победить на следующих президентских выборах, которые пройдут в 2020 году.

"Они сосредоточились на охоте на ведьм", – отметил президент.

Трамп также выразил ожидание "транспарентности" и от бывшего вице-президента Джо Байдена, напомнив о том, что сам был достаточно прозрачен в том, что касалось его июльского телефонного разговора с Зеленским.

Напомним, что ранее американские СМИ сообщили о давлении, которое в телефонном разговоре президент США Дональд Трамп якобы оказывал на Зеленскогодля возобновления расследования в отношении сына кандидата в президенты от демократов Джо Байдена.

Президенты США и Украины это отрицали, но в итоге одобрили публикацию стенограммы их беседы, которая появилась на сайте Белого дома 25 сентября. С переводом документа вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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