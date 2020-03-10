Отставка Кабмина: в "Слуге народа" объяснили, почему не уволили Авакова

В "Слуге народа" не исключают увольнение главы МВД Арсена Авакова, когда найдется достойная замена. Но на сегодняшний день его не отправили в отставку вместе с правительством Гончарука потому, чтобы не навредить безопасности в стране с неопытным преемником во главе министерства.

Об этом рассказала в интервью "24 каналу" замглавы фракции Евгения Кравчук.

По ее совам, министерство внутренних дел слишком сложное ведомство для "молодого и нового", но неопытного человека. Поэтому с заменой Авакова не спешат.

Реклама

"Будем реалистично смотреть на ситуацию. МВД – это настолько сложное министерство, что предложить новое лицо без опыта ... Других шансов может не быть, потому что это безопасность людей. Это 300 тысяч личного состава. Есть вопрос к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно – и это правда – нет до сих пор кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет хорошо", – сказала Кравчук.

Читайте также: Миллион гривен, четыре шубы и ни одной машины: Аваков показал декларацию

В тренде Эта Россия никогда не признает свою вину за MH17 – Климкин

В то же время нардеп привела в пример ситуацию в Новых Санжарах, которую смог удержать Аваков. Но у президентской команды есть вариант на будущее по смене главы МВД.

"Смотрите, есть приказ или задачи. Они выполнены. Многие задачи выполняют работники структуры МВД и в зоне конфликта … Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет, и мы будем понимать, что он сможет заменить министра, – то вечных людей нет нигде", – подчеркнула замглавы фракции.

Как сообщали новости "Сегодня", в конце августа в новое правительство попал один представитель Кабмина Гройсмана – Аваков, что вызвало негодование у украинцев, учитывая, что новая власть заявляла о "новых лицах". И вот недавно, 4 марта, когда отправили в отставку это правительство, то в команду нового премьера Дениса Шмыгаля попал "вечный" глава МВД. Ранее президент Владимир Зеленский дал Авакову испытательный срок, который касается раскрытия громких дел в Украине.

Смотрите выступления Авакова в социально-политическом ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" о коронавирусе, и как справились с ситуацией в Новых Санжарах:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама