Зеленский дал Авакову испытательный срок

Арсен Аваков. Фото: mvs.gov.ua

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Президент Владимир Зеленский поставил всем министрам нового правительства испытательный срок, в том числе и министру внутренних дел Арсену Авакову. Об этом он сказал во время пресс-марафона, который показывает сайт "Сегодня".

Он отметил, что глава МВД остался прежним, а вот структуры ведомства были обновлены.

"Господин министр Аваков... Я ничего ему не должен. Это я. Но есть правительство, есть премьер-министр. Поэтому есть испытательный срок. Мы хотим увидеть новые лица в Министерстве внутренних дел. <...> Уже есть точно новый человек в пограничниках, я об этом договаривался с министром внутренних дел, говорил с Кабмином. Обновления в Нацгвардии... Там очень много новых людей на среднем уровне. Поэтому есть испытательный срок. Я всем министрам и правоохранителям сказал откровенно – принесите реальные дела до конца года. Не будет – мы всех уволим", – сказал Зеленский.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее премьер-министр Алексей Гончарук называл главным доводом в пользу Авакова то, что в условиях войны, молодого правительства, которое не имеет опыта, он отвечает за самый большой блок по безопасности.

"Учитывали также то, что Аваков принимал участие в обеспечении честных выборов. По совокупности команда приняла решение его оставить", – уточнил премьер.

В свою очередь глава МИД Украины Вадим Пристайко объяснил, почему Авакова оставили в Кабмине. По его словам, президент Украины ценит компетентность, которую Аваков проявил во время реформы полиции.

Все подробности в спецтеме Пресс-марафон Зеленского

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