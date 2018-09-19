У здания САП раскрыли "детективов НАБУ" с прослушкой: появилось видео "разборок"

Сегодня, 18:40

Между двумя антикоррупционными ведомствами снова разгорелся скандал, в НАБУ уже дали ответ

Фото: slovoidilo.ua
Фото: slovoidilo.ua

У здания Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) случилось столкновение со спецназом Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). Первые заподозрили неких людей в незаконных действиях по установке "прослушки". Об этом сообщат пресс-служба САП.

"Сегодня 19.09.2018 Специализированной антикоррупционной прокуратурой во внутреннем дворе очередной раз обнаружено незаконно установленные средства негласного снятия информации ("прослушка") работниками НАБУ", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что под зданием САП был замечен микроавтобус, в котором, по утверждению антикоррупционеров, находились работники НАБУ, осуществляя незаконные оперативно-технические мероприятия.

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В итоге автомобиль был заблокирован Нацполицией и сотрудникам Управления госохраны, после чего на место инцидента прибыл вооруженный спецназ НАБУ.

"По указанным событиями открыт ряд уголовных производств по совершению тяжких должностных преступлений, преступлений против жизни и здоровья. Виновные лица НАБ Украины будут привлечены к уголовной ответственности", – подчеркнули в САП.

В свою очередь в НАБУ прокомментировали инцидент, заявив, что данная информация не соответствует действительности.

"Ни одного детектива сегодня не задерживали. Это – не первая фейковая новость только за сегодня о НАБУ, в том числе распространена со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Будьте внимательны", – говорится в сообщении.

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Напомним, 20 марта, на внешней поверхности аквариума в рабочем кабинете Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания. Позже СМИ сообщили о том, что кабинет главы САП прослушивало НАБУ с согласия генерального прокурора. На записях, сделанных в кабинете Холодницкого, содержатся данные о сливе информации о готовящихся обысках тем людям, у которых эти обыски должны были проводиться, о давлении на определенных должностных лиц для принятия ими определенных решений. Глава антикоррупционного бюро Артем Сытник раскрыл подробности.

При этом в Бюро подчеркивают, что выявленные факты возможных нарушений в действиях руководителя САП никоим образом не характеризуют работу возглавляемого им органа, сотрудничество детективов НАБУ с прокурорами САП в расследуемых уголовных производствах продолжается в штатном режиме. НАБУ обнародовало часть рассекреченных материалов по делу Холодницкого.

В итоге генеральный прокурор Юрий Луценко обратился в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров с прошением снять с должности главы САП Назара Холодницкого. Но вот Дисциплинарная комиссия приняла решение привлечь Холодницкого к дисциплинарной ответственности в виде выговора.
прослушка, спецназ, НАБУ, САП

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"Сегодня"

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