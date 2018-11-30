Встреча с Путиным как политическое харакири: эксперт объяснил отказ Трампа

Отказ президента США Дональда Трампа встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным связан не с внешне-, а внутриполитическими вопросами. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал глава правления организации "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко.

По его словам, ситуация с украинскими моряками – это всего лишь повод, но не главная причина такого решения.

"Украинские моряки – мастерски разыгранная администрацией Трампа тема. Ясно, что не только в моряках дело. Я думаю, что основная причина отказа от встречи – вовсе не внешнеполитические вопросы, а то, что приближается очередной виток скандалов в расследовании связи администрации Трампа с россиянами. В частности, вчера бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал свою вину в том, что он вводил в заблуждение Конгресс, давая показания, что строительство башни Трампа в Москве было завершено до начала президентских выборов. Теперь же понятно, что это обсуждалось и во время выборов. И в свете этого заявления администрация Трампа ожидает каких-то дальнейших шагов. И провести в это время встречу с Путиным – это было бы политическим харакири. Поэтому, я думаю, что здесь американцы обыграли ситуацию с моряками, нашли способ красиво выйти из ситуации и повод не встречаться с Путиным", – считает Яременко.

При этом, отказ от встречи не означает, что такие важные темы, как ситуация на Ближнем Востоке и ракетный договор, зависают в воздухе.

"И Россия, и Америка – это страны с очень системными правительствами, где подобные вопросы есть кому обсуждать. Эти все вопросы обсуждаются. Уровень президентов – это не единственный уровень, на котором по этим поводам можно дискутировать", – продолжает эксперт.

Ранее мы писали, что Трамп назвал агрессию России "не тем, что все всем нравится" и выразил надежду на, что эскалация будет решена.

А позже Трамп отказался от двусторонней встречи с Путиным, которая должна была состояться во время саммита "Большой двадцатки" (G20) в Аргентине.