Встреча с Путиным как политическое харакири: эксперт объяснил отказ Трампа

Сегодня, 14:10

Эксперт не связывает отказ главы Белого дома от встречи с хозяином Кремля с Азовским кризисом

Президент США Дональд Трамп. Фото AFP
Президент США Дональд Трамп. Фото AFP

Отказ президента США Дональда Трампа встречаться со своим российским коллегой Владимиром Путиным связан не с внешне-, а внутриполитическими вопросами. Об этом в комментарии сайту "Сегодня" рассказал глава правления организации "Майдан иностранных дел", эксперт по вопросам внешней политики и безопасности Богдан Яременко.

По его словам, ситуация с украинскими моряками – это всего лишь повод, но не главная причина такого решения.

"Украинские моряки – мастерски разыгранная администрацией Трампа тема. Ясно, что не только в моряках дело. Я думаю, что основная причина отказа от встречи – вовсе не внешнеполитические вопросы, а то, что приближается очередной виток скандалов в расследовании связи администрации Трампа с россиянами. В частности, вчера бывший адвокат Трампа Майкл Коэн признал свою вину в том, что он вводил в заблуждение Конгресс, давая показания, что строительство башни Трампа в Москве было завершено до начала президентских выборов. Теперь же понятно, что это обсуждалось и во время выборов. И в свете этого заявления администрация Трампа ожидает каких-то дальнейших шагов. И провести в это время встречу с Путиным – это было бы политическим харакири. Поэтому, я думаю, что здесь американцы обыграли ситуацию с моряками, нашли способ красиво выйти из ситуации и повод не встречаться с Путиным", – считает Яременко.

При этом, отказ от встречи не означает, что такие важные темы, как ситуация на Ближнем Востоке и ракетный договор, зависают в воздухе.

"И Россия, и Америка – это страны с очень системными правительствами, где подобные вопросы есть кому обсуждать. Эти все вопросы обсуждаются. Уровень президентов – это не единственный уровень, на котором по этим поводам можно дискутировать", – продолжает эксперт.

Ранее мы писали, что Трамп назвал агрессию России "не тем, что все всем нравится" и выразил надежду на, что эскалация будет решена.

А позже Трамп отказался от двусторонней встречи с Путиным, которая должна была состояться во время саммита "Большой двадцатки" (G20) в Аргентине.
Россия, США, Путин, встреча, G20, Трамп, харакири, отказ, пленные моряки, Азовский кризис

Вы сейчас просматриваете новость "Встреча с Путиным как политическое харакири: эксперт объяснил отказ Трампа". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Людмила Грубник

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украина

Фото: navy.mil.gov.ua

Ответ Украины на агрессию России в Азовском море: хроника конфликта онлайн

Сегодня, 12:27

Россия атаковала украинские военные корабли, захватив буксир и два катера с украинскими моряками, Порошенко подписал указ о введении военного положения

США

Фото: AFP

Трамп отменил еще две официальные встречи на саммите "Большой двадцатки"

Сегодня, 08:56

Вместо переговоров с лидерами Турции и Южной Кореи Трамп проведет неофициальные беседы
Загрузка...
Загрузка...