"А что вы хотите?": Российский пранкер рассказал о звонке Зеленскому

Сначала Скабеева рассказывала о якобы общении с президентом Украины, теперь пранкеры взялись за дело

/ Фото: president.gov.ua

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Российские пранкеры снова активизировались. На этот раз Алексей Столяров, известный как пранкер Лексус, сообщил о якобы звонке президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в Facebook, опубликовав запись телефонного звонка.

"Ну, раз уж "60 минут" (передача российских пропагандистов на одном из телеканалов РФ – ред.) дозвонились Зеленскому, то мы подумали: а чем мы хуже? Этого звонка он ждал с момента своей инаугурации, поэтому тоже был тактичен в общении", – написал Столяров.

Свой разговор с собеседником пранкер начал словами "Кремль на проводе", на что последовала веселая реакция человека, которого он именует Зеленским.

"Ну накаонец-то ты родненький с русского номера позвонил… Так а что вы хотите?", – сказал он.

Лексус ответил, что хочет, чтобы его пустили в Киев и сняли с него санкции СБУ.

"Хорошо, я тогда проведу вечер. Слава Украине. Как следует отвечать, когда говорят "Слава Украине"?", – ответил ему человек, голос которого похож на голос Зеленского.

Отметим, что, несмотря на заявления Сталярова, что он дозвонился к Зеленскому, нет никаких подтверждений, что это был именно президент Украины. Особенно это важно отметить на фоне частых в последние годы розыгрышей от российских пранкеров.

Как сообщали новости "Сегодня", на днях российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что дозвонилась к Зеленскому. Россияне хотели взять комментарий у президента Украины по "нормандскому формату".

Напомним, ранее Алексей Столяров уже разыгрывал политика Михеила Саакашвили. Телефонные аферисты целых полгода общались с бывшим президентом Грузии и сливали ему якобы секретные данные от высокопоставленных источников. Подробней смотрите в сюжете:

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