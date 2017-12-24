Российские пранкеры поболтали с Хейли об американском оружии и Порошенко (видео)

Также Вован и Лексус спросили о санкциях США против России и аннексии Крыма

Российские пранкеры известные под псевдонимами Вован и Лексус разыграли постоянного представителя США при ООН Никки Хейли, обсудив с ней санкции против России, Крым и фейковое интервью президента Петра Порошенко. Запись разговора пранкеры разместили на ютюб-канале.

Разговор длился чуть более 20 минут. Один из пранкеров говорил от имени премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

В разговоре пранкеры утверждает, что поставка США летального оборонительного оружия Украине противоречит национальным интересам Польши.

"Мы говорили с Украиной по поводу оружия. И я знаю, что этот вопрос наша власть с ними обсуждала. Однако я не уверена, что вопрос был полностью урегулирован. Я обязательно выясню, сумели ли они договориться. И я обязательно донесу до президента ваше беспокойство", – сказала Хейли.

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Также пранкеры спросили о санкциях США против России и аннексии Крыма.

"Мы показали России, что Крым – это часть Украины. И чем дольше они будут продолжать держать аннексию Крыма, тем дольше мы будем продолжать применение санкций против них и поддерживать Украину в этом вопросе. Я не думаю, что мы сдадимся, только если Россия не сделает что-нибудь. Мы говорим с Россией по поводу этого, но разговоры остаются разговорами", – отметила Хейли.

Пранкеры спросили, возможны ли новые санкции в феврале 2018 года. "Да, если мы не увидим никакого прогресса в вопросе, эти санкции будут продолжаться", – добавила постпред США в ООН.

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В конце разговора пранкеры спросили, читала ли Хейли интервью Порошенко, в котором он якобы рассказал, что американский актер Кевин Спейси "касался его колени". Хейли, похоже, не поняла, что речь идет о фейковом интервью, и пообещала обязательно его прочитать.

Напомним, 20 декабря стало известно, что Администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки смертоносных оборонительных вооружений Украине, отказываясь, таким образом, от фактического запрета экс-главой Белого Дома Обамы на продажу летального оружия.

Также о предоставлении летального вооружения Украине рассказали и в Госдепе США. Там подтвердили, что выдана коммерческая лицензия на поставки в Украину нескольких видов летального вооружения производства американских компаний. В то же время в Госдепе не исключают возможности безвозмездной передачи Украине оборонного вооружения, согласно заложенным в новом бюджете США средствам.

12 декабря, президент США Дональд Трамп одобрил оборонный бюджет США на 2018 год, который предусматривает предоставление Украине 350 млн долларов военной помощи.

22 декабря Дональд Трамп объявит об одобрении им плана продажи противотанковых ракет Украине.