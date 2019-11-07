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Последствия ощущает весь регион: в МИД напомнили об аннексии Крыма

7 ноября, 13:04

Стабильность и безопасность вернутся в Черноморский регион с восстановлением территориальной целостности Украины

В 2014 году Крым был оккупирован, а после - и аннексирован Россией

В 2014 году Крым был оккупирован, а после - и аннексирован Россией / Фото: AFP

Агрессия России в отношении Украины заменила сотрудничество нестабильностью в Черноморском регионе, все страны которого ощутили на себе.

Об этом политический директор Министерства иностранных дел Украины Алексей Макеев заявил изданию Anadolu во время своего двухдневного рабочего визита в Анкару.

Он напомнил о том, что Россией оккупировала 7,2% территории Украины, и призвал сделать все возможное, чтобы заставить Кремль восстановить стабильность и безопасность в регионе.

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"Это невозможно до тех пор, пока Россия не прекратит оккупацию Крыма и свою войну против Украины. Мы являемся соседями, и у стран региона не будет стабильности без достижения мира", – сказал Макеев.

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Фото: AFP

Дипломат напомнил, что вопрос Крыма занимает одно из ключевых мест в повестке двусторонних отношений Украины с Турцией и другими странами.

"Турция играет абсолютно ключевую роль в международной политике непризнания этой оккупации", – отметил Алексей Макеев.

Напомним, что ни Турция, ни Евросоюз, ни США, ни ООН не признали незаконный "референдум" о присоединении Крыма к РФ, который российские оккупанты провели на полуострове в 2014 году. Таким образом, в этом исполнилось пять лет с момента аннексии полуострова.

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Турция Крым МИД Украины аннексия Крыма оккупация Крыма

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