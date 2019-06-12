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Россияне перебросили в Крым десятки тысяч солдат и мощные вооружения

12 июня, 19:08

В распоряжении оккупантов на полуострове множество самолетов и корабли с дальнобойными ракетами

Фото: topwar.ru
Фото: topwar.ru.

За последние полтора года российские оккупанты перебрасывали в Крым дополнительные войска и вооружения. Об этом сообщило американское издание Defense One.

В распоряжение журналистов попали спутниковые снимки, сделанные в период с января 2018 по апрель 2019 года, на которых видны батареи С-400, которых оказалось больше, чем считалось до сих пор.

Также на фото видны истребители, размещенные в четырех разных местах. По данным источника издания в американской разведке, сейчас на полуострове базируется 81 российский самолет и вертолет.

Кроме того, в Крыму находятся 30 тысяч российских военных и, по данным разведки, Кремль планирует направить туда еще 13 тысяч солдат в ближайшие четыре года.

Черноморский флот России недавно получил 10 кораблей, способных запускать крылатые ракеты "Калибр" большой дальности, что позволяет оккупантам "наносить удары по целям за пределами Черного моря, в том числе по странам Южной Европы и по Сирии, даже не покидая Севастополя".

Источники издания заявили, что наращивание сил в Крыму дает Москве больший контроль над Черным морем. Кроме того, теперь дополнительные российские боевые самолеты и корабли размещены в меньшей удаленности от Ближнего Востока.

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Тег Россия, оружие, Крым, солдаты, самолеты, войска, вооружения, оккупанты

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Источник:

Интерфакс-Украина

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