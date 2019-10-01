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Адвокат объяснил, почему Порошенко не пришел на "детектор лжи"

1 октября, 15:37

У бывшего главы государства назвали шумиху со стороны ГБР «пропагандистским шоу»

/ Фото: facebook.com/petroporoshenko

Пятый президент Украины Петр Порошенко не явился на допрос на "детекторе лжи" , поскольку не получал никаких сообщений о каких-либо следственные действия, назначенных на 1 октября.

Об этом написал адвокат Порошенко Игорь Головань в блоге на "Украинской правде".

"Вручить такое сообщение ГБР имели все возможности. Например – 13 сентября, когда Порошенко лично посещал ГБР для допроса в качестве свидетеля", – написал Головань в своем блоге.

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"Поэтому весь этот "полиграфический"информационный шум – пропагандистское шоу, выполняемое управляемыми из Москвы марионетками, известными широкой публике как телеграмм-блогеры Portnov и Truba. Если этим персонажам так нравится играть с полиграфом, они могут допрашивать друг друга хоть ежедневно до полного удовлетворения", – отметил адвокат Порошенко.

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Напомним, 12 августа директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявил, что Порошенко могут допросить на полиграфе в Киевском научно-исследовательском институте судебных экспертиз.

Также сообщалось, что Порошенко ранее также игнорировал допросы в ГБР:

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