Порошенко не пришел на прохождение "детектора лжи"

Ранее политик сам заявлял о готовности пройти полиграф в прямом эфире

/ Фото: Сегодня

Пятый президент Украины (2014-2019 гг.), лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко на днях не явился на допрос, а сегодня не пришел в Киевский научно-исследовательский институт судебных экспертиз (КНИИСЭ), где ему предлагалось пройти полиграф в рамках следственных действий Госбюро расследований (ГБР). Об этом сообщил представитель института Юрий Ирхин.

Отметим, что накануне в ГБР заявляли, что допрос политика на полиграфе был запланирован на 1 октября.

В то же время Юрий Ирхин рассказал журналистам, что было официальное письмо с определением четкого времени для прохождения полиграфа, но добавил, что такие исследования добровольны.

"Это полностью добровольное дело. От Петра Алексеевича пока что не было никаких заявлений (относительно прохождения полиграфа или отказа – ред.), потому что он не явился", – сказал представитель КНИИСЭ.

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По словам Ирхина, его учреждение только может обеспечить проведение экспертизы, которая назначается следственным органом с разрешения суда.

А на счет проведения полиграфа в прямом эфире, как того ранее хотел Порошенко, он ответил: "К сожалению, судебно-психологическая экспертиза не предусматривает проведение исследований в прямом эфире".

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Как сообщали новости "Сегодня", 12 августа экс-президента в ГБР допросили в рамках производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи телеканала "Прямой". После выхода из Госбюро расследований Порошенко заявил о готовности пройти полиграф в прямом эфире.

Позже суд дал добро ГБР провести допроса Порошенко на "детекторе лжи".

"Было соответствующее определение суда. Есть санкция на прохождение Петром Порошенко полиграфа, но важно, что прохождение полиграфа может быть только при его согласии", – говорила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Напомним, ранее политик уже несколько раз проигнорировал допрос в связи с участием в заседаниях парламента. Но самый скандальный его визит в ГБР случился 25 июля. После выхода Порошенко из здания ГБР произошла жесткая драка – парень запрыгнул на капот автомобиля и подпрыгнул на нем, затем на него набросилась охрана.

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