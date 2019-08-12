Порошенко хотят допросить на "детекторе лжи"

В Госбюро расследований рассказали, что сегодняшний допрос длился два часа

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После сегодняшнего допроса пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко директор Государственного бюро расследований Роман Труба не исключил, что следующий раз его допросят на полиграфе. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.

По его словам, допрос Порошенко сегодня длился два часа.

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"Сегодня Петр Порошенко говорил в рамках уголовного производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов при покупке-продаже телеканала "Прямой". Не исключаем, что следующий допрос будет проведен с применением полиграфа. К слову, это совсем не страшно – все наши работники проходят такое психофизиологическое исследование каждый год", – написал Труба.

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз бывший глава государства приходил к следователям 25 июля. Однако после выхода Порошенко из здания ГБР произошла жесткая драка – парень запрыгнул на капот автомобиля и подпрыгнул на нем, затем на него набросилась охрана.

Позже виновник инцидента объяснил свой поступок. Им оказался ветеран полка "Азов" Никита Макеев. Он рассказал, что подготовил один "сюрприз" для экс-президента, но так и не успел его передать.

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