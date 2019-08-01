Адвокат озвучил возможные сроки возвращения украинских моряков

Освобождение захваченных ФСБ России украинских моряков – это перспектива ближайшего будущего, считает их адвокат.
Об этом адвокат пленных моряков Николай Полозов сообщил порталу Крым.Реалии.
"Суд продлил срок содержания под стражей морякам до октября. Я допускаю, вполне возможно, что политическое решение об их освобождении – тем более, что Украина отправила все необходимые документы – состоится до этого срока. Произойдет ли это в ближайшую неделю, в течение августа или сентября – я не могу ответить", – сказал Полозов.
По его мнению, дальнейшее удерживание моряков будет вредить интересам российской власти, а "такого они, конечно, не допустят".
Напомним, что ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о достижении договоренности о возвращении Украине 24 моряков, которые были взяты Россией в плен. Ее российская коллега Татьяна Москалькова, в свою очередь, не смогла подтвердить эту информацию.
Мы также писали, что на прошлом неделе Европейский парламент принял резолюцию в отношении России, в которой призвал немедленно освободить украинских моряков, а также решительно осудил акт агрессии, совершенный Российской Федерацией против Украины 25 ноября 2018 года у Керченского пролива.
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