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Адвокат озвучил возможные сроки возвращения украинских моряков

Сегодня, 02:47

Суд продлил срок содержания под стражей морякам до октября

/ Фото: AFP

Адвокат озвучил возможные сроки возвращения украинских моряков https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%BA%D0%B8 Политика Суд продлил срок содержания под стражей морякам до октября

Освобождение захваченных ФСБ России украинских моряков – это перспектива ближайшего будущего, считает их адвокат.

Об этом адвокат пленных моряков Николай Полозов сообщил порталу Крым.Реалии.

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"Суд продлил срок содержания под стражей морякам до октября. Я допускаю, вполне возможно, что политическое решение об их освобождении – тем более, что Украина отправила все необходимые документы – состоится до этого срока. Произойдет ли это в ближайшую неделю, в течение августа или сентября – я не могу ответить", – сказал Полозов.

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По его мнению, дальнейшее удерживание моряков будет вредить интересам российской власти, а "такого они, конечно, не допустят".

Напомним, что ранее уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила о достижении договоренности о возвращении Украине 24 моряков, которые были взяты Россией в плен. Ее российская коллега Татьяна Москалькова, в свою очередь, не смогла подтвердить эту информацию.

Мы также писали, что на прошлом неделе Европейский парламент принял резолюцию в отношении России, в которой призвал немедленно освободить украинских моряков, а также решительно осудил акт агрессии, совершенный Российской Федерацией против Украины 25 ноября 2018 года у Керченского пролива.

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Россия адвокат возвращение Полозов пленные моряки

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