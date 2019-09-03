Адвокат Порошенко объяснил, почему пятый президент не пришел на допрос в ГБР

По словам юриста, у народного депутата был важный день в Верховной Раде

Петр Порошенко не пришел на допрос в Государственный бюро расследований. Он не мог отлучиться из Верховной рады, потому что там был важный день, пояснил его адвокат.

Пятого президента вызвали в качестве свидетеля по делу об отмене им одного из решений местной власти Николаевской области. Но в чем именно суть дела – адвокат Игорь Головань не знает.

Петру Порошенко собираются прислать еще одну повестку. Сегодняшний допрос должен был быть для экс-президента третьим. Всего в ГБР лежит 12 производств, в которых фигурирует Петр Порошенко.

"Насколько я понимаю, речь идет о делопроизводстве, об издании указов, о документах. Мы просили дать нам перечень вопросов, чтобы мы могли подготовиться и дать исчерпывающие ответы. Но это уже традиция ГБР, что они своих вопросов стесняются, они все время говорят, что это страшная тайна следствия", – заявил адвокат Петра Порошенка Игорь Головань.

"Речь идет об отмене решения, которым полторы тысячи гектаров земель сельскохозяйственного назначения были отнесены к землям запаса государственной собственности, и дано разрешение на дальнейшую безвозмездную передачу в собственность земель из соответствующих земель запаса государственной собственности", – сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз Порошенко ходил на допрос в ГБР 12 августа. А вот до этого, 25 июля, его поход туда получился со скандалом. После выхода Порошенко из здания ГБР произошла жесткая драка – парень запрыгнул на капот автомобиля и подпрыгнул на нем, затем на него набросилась охрана.

Порошенко заявил, что готов пройти полиграф в прямом эфире. Он отмечал, что не доверяет следователям, но готов свидетельствовать на "детекторе лжи". Позже суд разрешил допрос Порошенко в ГБР с применением полиграфа.

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