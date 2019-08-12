Порошенко на допросе: у стен ГБР митинг, пришли его дети (видео)

Под зданием Государственного бюро расследований (ГБР) проходят митинги сторонников и противников пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко, который пришел на допрос.
Об этом сообщает "Украинская правда".
Отмечается, что поддержать отца пришли его младшие дети – сын Михаил и дочери Александра и Евгения, а также их друзья. Они держат плакаты с надписями: "Четвертая власть или пятая колонна?", "ГБР, чистите власть, а не медиа", "Свободе слова – Труба (такая фамилия у директора ГБР)".
Помимо родственников, на акцию пришли соратники лидера "Европейской солидарности" Виктория Сюмар, Артур Герасимов.
Также у стен Госбюро расследований митингуют и противники Порошенко.
За всем этим действом следят сотрудники Нацгвардии и полиции, и начеку медики.
Как сообщали новости "Сегодня", последний раз бывший глава государства приходил к следователям 25 июля. Однако после выхода Порошенко из здания ГБР произошла жесткая драка – парень запрыгнул на капот автомобиля и подпрыгнул на нем, затем на него набросилась охрана.
Позже виновник инцидента объяснил свой поступок. Им оказался ветеран полка "Азов" Никита Макеев. Он рассказал, что подготовил один "сюрприз" для экс-президента, но так и не успел его передать.
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