Порошенко на допросе: у стен ГБР митинг, пришли его дети (видео)

Экс-президента допрашивают по делу о возможной неуплате налогов, а на улице тем временем тоже «горячо»

Фото: телеканал "Прямой"

Под зданием Государственного бюро расследований (ГБР) проходят митинги сторонников и противников пятого президента Украины (2014-2019 гг.) Петра Порошенко, который пришел на допрос.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Отмечается, что поддержать отца пришли его младшие дети – сын Михаил и дочери Александра и Евгения, а также их друзья. Они держат плакаты с надписями: "Четвертая власть или пятая колонна?", "ГБР, чистите власть, а не медиа", "Свободе слова – Труба (такая фамилия у директора ГБР)".

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Помимо родственников, на акцию пришли соратники лидера "Европейской солидарности" Виктория Сюмар, Артур Герасимов.

Также у стен Госбюро расследований митингуют и противники Порошенко.

За всем этим действом следят сотрудники Нацгвардии и полиции, и начеку медики.

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз бывший глава государства приходил к следователям 25 июля. Однако после выхода Порошенко из здания ГБР произошла жесткая драка – парень запрыгнул на капот автомобиля и подпрыгнул на нем, затем на него набросилась охрана.

Позже виновник инцидента объяснил свой поступок. Им оказался ветеран полка "Азов" Никита Макеев. Он рассказал, что подготовил один "сюрприз" для экс-президента, но так и не успел его передать.

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