Готов пройти полиграф в прямом эфире: Порошенко прокомментировал допрос в ГБР

Экс-президент снова побывал у следователей, на этот раз в рамках производства по возможной неуплате налогов

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Пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко ничего не знает о якобы неуплате налогов при покупке одного из телеканалов, а также готов пройти полиграф. Об этом он сказал журналистам после допроса в Госбюро расследований.

Он подтвердил, что был на допросе исключительно в роли свидетеля и отметил, что следователи даже не могут нормально сформулировать, о чем идет речь.

"Неуплата налогов "Прямым" каналом. Каких налогов? Я не знаю, я не имею к этому никакого отношения. Но вы хоть скажите, у нас была проверка? Нет, не было. Хоть скажите, о каких налогах идет речь. Мы не знаем. А про какие средства отмывания вы говорите? Мы не знаем. А откуда вы это взяли?", – сказал Порошенко.

В то же время лидер "Европейской солидарности" также ответил на планы Госбюро расследований допросить его на "детекторе лжи".

"Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на "Прямом" канале, те вопросы – а у меня есть их перечень – я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале", – добавил экс-президент.

Напомним, Петра Порошенко сегодня допросили в рамках производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи телеканала "Прямой".

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз бывший глава государства приходил к следователям 25 июля. Однако после выхода Порошенко из здания ГБР произошла жесткая драка – парень запрыгнул на капот автомобиля и подпрыгнул на нем, затем на него набросилась охрана.

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