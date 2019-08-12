Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,09
28,1

Готов пройти полиграф в прямом эфире: Порошенко прокомментировал допрос в ГБР

Сегодня, 14:12

Экс-президент снова побывал у следователей, на этот раз в рамках производства по возможной неуплате налогов

Скриншот

Скриншот

Пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко ничего не знает о якобы неуплате налогов при покупке одного из телеканалов, а также готов пройти полиграф. Об этом он сказал журналистам после допроса в Госбюро расследований.

Он подтвердил, что был на допросе исключительно в роли свидетеля и отметил, что следователи даже не могут нормально сформулировать, о чем идет речь.

"Неуплата налогов "Прямым" каналом. Каких налогов? Я не знаю, я не имею к этому никакого отношения. Но вы хоть скажите, у нас была проверка? Нет, не было. Хоть скажите, о каких налогах идет речь. Мы не знаем. А про какие средства отмывания вы говорите? Мы не знаем. А откуда вы это взяли?", – сказал Порошенко.

В то же время лидер "Европейской солидарности" также ответил на планы Госбюро расследований допросить его на "детекторе лжи".

"Я не доверяю ГБР, их руководству. Я не верю в объективность и непредвзятость следствия. Вместе с тем на "Прямом" канале, те вопросы – а у меня есть их перечень – я готов озвучить. Я готов пройти детектор лжи в прямом эфире на "Прямом" канале", – добавил экс-президент.

Напомним, Петра Порошенко сегодня допросили в рамках производства относительно возможного уклонения от уплаты налогов и последующей легализации доходов во время купли-продажи телеканала "Прямой".

Как сообщали новости "Сегодня", последний раз бывший глава государства приходил к следователям 25 июля. Однако после выхода Порошенко из здания ГБР произошла жесткая драка – парень запрыгнул на капот автомобиля и подпрыгнул на нем, затем на него набросилась охрана.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Порошенко полиграф допрос ГБР

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследованийПолитика
Джемилев прокомментировал заявление Эрдогана по Крыму
Джемилев прокомментировал заявление Эрдогана по КрымуКрым
Психолог объяснила, почему Зеленский в Украине включает
Психолог объяснила, почему Зеленский в Украине включает "режим Лукашенко"Политика
Нетаньяху летит в Киев на встречу с Зеленским: стала известна дата и программа визита
Нетаньяху летит в Киев на встречу с Зеленским: стала известна дата и программа визитаПолитика
Минск-3: каковы шансы на новые мирные договоренности с Москвой на условиях Киева
Минск-3: каковы шансы на новые мирные договоренности с Москвой на условиях КиеваПолитика
Новый формат празднования Независимости Украины: у Зеленского согласовали план
Новый формат празднования Независимости Украины: у Зеленского согласовали планПолитика

Новости партнеров

Loading...