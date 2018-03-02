Адвокат прояснил статус Януковича в России

Экс-президент Украины Виктор Янукович, проживающий на данный момент в РФ, не намерен получать российское гражданство. Об этом в комментарии журналистам после пресс-конференции Януковича в Москве заявил адвокат экс-президента Виталий Сердюк, передает "Укринформ".

"Януковичем получено ранее было свидетельство о временном убежище гражданину Украины... А относительно получения российского гражданства – такой вопрос никогда не рассматривался Виктором Федоровичем, этот вопрос никогда им не обсуждался, все остальное – мелкие информационные вбросы", – сказал Сердюк.

Как известно, организация Transparency International сообщала, что Янукович получил российское гражданство.

Напомним, Янукович заявил, что не встречается с президентом РФ Владимиром Путиным, но общается с ним в случае необходимости через советников.

29 июня 2017 года Оболонский районный суд Киева принял решение относительно проведения специального судебного производства в отношении Януковича.

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в преднамеренных действиях, совершенных с целью изменений границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.