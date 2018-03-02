"У нас есть связь": Янукович рассказал о контактах с Путиным

Сегодня, 12:13

В то же время Янукович дал понять, что личных встреч с Путиным не происходит

Виктор Янукович. Фото: из открытых источников
Виктор Янукович. Фото: из открытых источников

Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил, что контактирует с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

"Когда идет процесс, в котором есть необходимость советоваться, есть очень много людей, которые занимаются конкретными вопросами – советники и так далее. Поверьте, есть большой аппарат. Конечно, у нас есть связь (с Путиным – Ред.). Я не говорю, что мы ногой двери открываем, нет. Но у нас есть связь. Мы когда выходим и нужно проконсультироваться, посоветоваться, мы советуемся", – сказал он.

В то же время Янукович дал понять, что личных встреч с Путиным не происходит.

"Президент России очень занятой человек. И я не претендую на то, чтобы лично с ним встречаться и искать. Вопросы сначала должны быть подготовлены. И тогда, когда придет время, возможность и будет необходимость встречаться с Путиным, я буду инициировать такую встречу", – сказал Янукович.

Ранее Виктор Янукович заявил, что намерен обратиться к странам-гарантам подписания соглашения с оппозицией 21 февраля 2014 года – к России и США – с предложениями по урегулированию ситуацию на Донбассе.
Россия, Янукович, Путин

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Автор:

Екатерина Тюрина

Источник:

"Сегодня"

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