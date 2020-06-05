Агрессия Кремля – крымский фронт: ТОП-5 угроз России против Украины на морях

На седьмой год оккупации Россией Крыма у Украины до сих пор нет целостной стратегии по деоккупации полуострова. Более того, спустя шесть лет аннексии нет ни одной международной площадки, где бы Украина вела переговоры о возвращении Крыма. Тем временем Россия превратила Азовское море в свое внутреннее озеро, продолжает ползучую оккупацию Черного моря и милитаризацию полуострова, заселяя его россиянами. Кроме того, по словам многих экспертов, катастрофическая ситуация с водой в Крыму и низкий рейтинг Владимира Путина, который продолжает падать, может подтолкнуть Россию начать еще одну "победную" войну против Украины. На этот раз – с крымского направления, чтобы обеспечить полуостров водой и прорубить сухопутный коридор. Сайт "Сегодня" проанализировал ТОП-5 угроз для Украины со стороны России на морях.

Сухопутный коридор

По словам Павла Климкина, министра иностранных дел Украины в 2014-2019 гг., "проект "Новороссия" никуда не делся – Россия ждет своего шанса. И хоть в 2015-м "проект Новороссия" был вроде бы официально заморожен, еще в апреле 2014-го "Новороссией" Путин называл юго-восток Украины.

На фоне бешеного экономического кризиса, просчетов в менеджменте коронавируса и тотального падения цен на нефть (что будет стоить России от 2% до 5% ВВП в этом году), россияне теряют доверие к госструктурам.

"Все вместе это ведет к десакрализации и Путина, его имиджа, как лидера, и российского руководства. Когда внутренних решений нет, Россия всегда берется за внешнюю экспансию, которая сто процентов будет направлена на Украину. Возможность провокаций, эскалации со стороны России и на Востоке, и на Юге является очень высокой. Россия может прибегнуть к более масштабной эскалации сначала путем организации провокаций, а потом военной и гибридной эскалации. Именно этим летом и осенью очень высока вероятность того, что Путин будет вынужден работать именно в этой логике", -сказал сайту "Сегодня" Павел Климкин.

Вода в Крым

Реклама

Северо-крымский канал, по которому Крым получал до 85% воды из Днепра, Украина перекрыла в 2014 году. По информации Госкомитета водного хозяйства и мелиорации подконтрольного России правительства Крыма, на сегодня крымские водохранилища в Крыму заполнены на 30-40%. Отсутствие снега зимой и дождей весной сделали ситуацию с водой на полуострове еще более плачевной. Севастополь уже месяц живет в режиме экономии воды: дачникам дают воду только на два часа в сутки, ограничили подачу и на автомойки. Не исключено, что под режим жесткой экономии попадут и обычные жители.

По словам военных экспертов, именно сейчас создаются еще более угрожающие условия готовности России начать наступление на Украину снова. Российские стратегические военные учения "Кавказ-2020" – это подготовительная модель. В ходе этих учений будут отрабатываться создание наземного коридора, блокады Украины с моря, операции в районе Донбасса и прорыв из Крыма.

"Еще одной причиной для широкомасштабного наступления на Украину с Юга сегодня называют критическую ситуацию с водой в Крыму. Действительно, и нехватка воды, и вопросы обеспечения логистикой Крыма создают опасность такой военной операции. Но отсутствие воды в Крыму и гуманитарная катастрофа крымчан Путина на самом деле не интересуют. Главное для Путина – обеспечить военные базы и заводы в Крыму, чтобы там был свет, вода и другие ресурсы. А население ... Не нравится – езжайте в Сибирь, там воды и электроэнергии хватает", – пишет в своем блоге для сайта "Сегодня" замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь.

Экономическая блокада

По словам президента Центра глобалистики "Стратегия XXI" Михаила Гончара, одним из мотивов оккупации и аннексии Россией Крыма был энергетический. Россияне прекрасно понимали, что в Черном море (особенно северо-западный сектор моря, где шельфовая зона самая большая) есть значительные прогнозные ресурсы природного газа. Все проекты, которые должны были реализоваться на шельфе, были долгосрочными.

"Это означало бы десятки миллиардов кубических метров дополнительных объемов газа по всем проектам – и сухопутным (Юзовское и Олесское месторождения – Авт.), и морским. Что такое десятки миллиардов кубических метров газодобычи с позиции России? Украина бы не только перестала импортировать российский газ, но могла бы стать еще и экспортером газа. Для России – "Газпрома" – это означало бы потерю рынка. То есть, это стратегическая угроза", – пишет в своем блоге "Крымская война – забытый энергетический фронт Черного моря" для сайта "Сегодня" Михаил Гончар.

Россия почти завершила операцию по незаконной аннексии Азовского моря и ползучей оккупации бассейна Черного моря. Пиком эскалации стало задержание в ноябре 2018-го 24 украинских моряков и трех кораблей ВМС. В прошлом году моряков освободили, корабли вернули. Но проблему это не снимает. В конце мая Украина подготовила и передала в Международный трибунал по морскому праву меморандум с доказательствами преступлений России и собирается добиться от Москвы компенсаций государству и морякам. По словам замминистра иностранных дел Украины Евгения Енина, в итоговую сумму компенсаций войдут расходы ВМС, связанные с невозможностью использовать корабли в течение года, суммы ремонта судов, а также компенсации материального и морального вреда украинским морякам, которых 9,5 месяцев удерживали в российской тюрьме.

Реклама

Но есть и другая сторона медали, с которой Украина пока никак не борется. Уже который год Россия под разными надуманными поводами целенаправленно задерживает суда, идущие в и из Азовского моря. Средняя продолжительность таких задержек в 2019 году перед входом в Азовское море – 29,9 часа, перед выходом – 37,4 часов. Украинские эксперты не исключают, что в какой-то момент, когда Путин посчитает, что ему это выгодно, Россия может и вовсе закрыть Керченский пролив. И Украина должна быть готова, так как это может обернуться потерей десятков миллионов долларов для наших портов.

Противостояние с НАТО

Ни для кого не секрет, что для кремлевской пропаганды в информационном пространстве враг номер один – это США и НАТО. На время пандемии коронавируса Альянс остановил проведение военных учений в Черном море. Хотя в апреле-мае должны были пройти стратегические учения DEFENDER 2020 с участием 18 стран. А международные учения Sea Breeze 2020, которые запланированы на лето, пройдут только на море. Береговую фазу полностью отменили, чтобы военные стран-участниц не контактировали между собой.

В отличие от НАТО, Россия, несмотря на коронавирус, свои учения в Черном море не остановила. Наоборот, по словам военных экспертов, даже расширила, создав несколько военных госпиталей (это является признаком того, что страна готовится к войне) под предлогом роста количества больных COVID-19. Во вторник, 2 июня, в Кремле заявили, что начали еще один раунд учений в Черном море с отработкой ракетных и артиллерийских стрельб.

Все это наверняка является подготовкой к более масштабным стратегическим учениям "Кавказ-2020" в сентябре, в ходе которых Черное море будет де-факто заблокировано Россией. Такое уже было в прошлом году, когда Москва перекрывала целые участки Черного моря, блокируя, таким образом, свободное судоходство.

Милитаризация Крыма

Реклама

По словам Алексея Мельника, содиректора программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова, наверняка, наибольшего прогресса Россия достигла именно в милитаризации оккупированного Крыма.

"Еще пару лет назад были официальные заявления, что Крым превращен в самодостаточную военную структуру. Россия достаточно мощно инвестировала именно в военные наступательные способности. Крым – это форпост для проекции российской силы. В войнах, которые Россия сейчас ведет открыто в Сирии, и пока полуоткрыто в Ливии, Крым – это, по сути, основная база, откуда все туда поставляется", – сказал сайту "Сегодня" Алексей Мельник.

По информации международных экспертов, ядерное оружие, которое в Крыму появилось еще в 2015 году, угрожает не только Украине, но и странам НАТО. Украина должна чаще поднимать этот вопрос на всех международных площадках. Ведь, по словам военных экспертов, во-первых, в случае агрессии с моря, Украина не сможет отбить атаку России, а, во-вторых, для многих членов Альянса Черное море не является стратегическим.

Напомним, в марте было ровно шесть лет с момента незаконной аннексии Крыма Россией. Во что сейчас превратился полуостров, смотрите в сюжете "Сегодня":

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама