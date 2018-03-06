"Агрессор – Путин": Порошенко потребовал от президента России вывести войска

Сегодня, 15:00

Санкции работают и неправда, что Россия живет счастливо, заявил глава украинского государства

Порошенко и Путин. Фото: архив
Порошенко и Путин. Фото: архив

Президент Украины Петр Порошенко в интервью британскому изданию Financial Times обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой убрать войска из Украины, сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы здесь не агрессоры. Агрессор – Путин, который имеет свои войска на нашей земле. Нам ничего не нужно больше, просто, пожалуйста, выведите свои войска", – сказал президент.

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Глава государства также отметил, что, несмотря на российскую пропаганду, санкции против РФ работают.

"Нельзя быть президентом страны в условиях войны и не быть оптимистом. Я был оптимистом в гораздо более сложных условиях 2014 года. На протяжении более трех с половиной лет мы имеем санкции (против России – ред.), которые являются чрезвычайно эффективным механизмом, чтобы побудить Путина сидеть за столом переговоров. И санкции работают, несмотря на российскую пропаганду, которая говорит, что Россия живет счастливо. Это неправда", – подчеркнул Порошенко.

Ранее Петр Порошенко заявлял, что Путин понятия не имеет, что делать с Донбассом. Президент подчеркнул, что нет необходимости начинать новые инициативы на востоке Украины, а следует выполнить старые соглашения.

В свою очередь недавно стало известно, что президент РФ пошел на уступку по Донбассу. Кремль изменил позицию по размещению миротворческой миссии ООН на востоке Украины.
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"Сегодня"

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