Александр Вилкул: Я обеспечу молодежь качественным образованием и работой с достойной заработной платой

Оппозиционер подчеркнул, что молодые люди – это будущее страны, а от стартовых условий их деятельности зависит последующее развитие всего общества

Александр Вилкул: Я обеспечу молодежь качественным образованием и работой с достойной заработной платой 2019-02-22T23:00:41+02:00 Политика Оппозиционер подчеркнул, что молодые люди – это будущее страны, а от стартовых условий их деятельности зависит последующее развитие всего общества







Во время рабочей поездки в Одесскую область Александр Вилкул посетил ООО "НПП "Нива" (Одесса). Особо много вопросов работники предприятия задавали о проблемах обучения и трудоустройства молодежи.

Оппозиционер подчеркнул, что молодые люди – это будущее страны, а от стартовых условий их деятельности зависит последующее развитие всего общества. Именно небезразличное к своему будущему государство должно предоставить гражданину все возможности получить на родине хорошую профессию и обрести достойную работу, помочь реализовать свой потенциал.

"Стратегическая задача Украины – поддержка молодежи от рождения до первого рабочего места. Государственная политика образования и содействия трудоустройству молодежи, изложенная в моей Программе "Мир и развитие: четыре шага к успеху", предусматривает системное развитие образования в Украине и экономические стимулы предприятиям и предпринимателям, обеспечивающим первыми рабочими местами молодых специалистов", – сказал Вилкул.

"Предложение первое: органы местного самоуправления получат средства для развития профессионально-технического образования. Первое высшее образование по специальностям реального сектора экономики, промышленности, строительства, IT-технологий, сельского хозяйства и сферы услуг должно быть бесплатным. Предложение второе: для бизнеса – налоговые льготы. Приняв на работу после обучения молодого специалиста, на первые два года работодатель будет освобожден от уплаты социального взноса, а сам молодой специалист до 27 лет – от налога на доходы физических лиц", – разъяснил Александр Вилкул.

Сотрудники НПП "Нива" понимают, что сегодня Украина находится на распутье: идти губительным для страны путем, который предлагает нынешняя власть, или выбрать путь мира, развития и достатка.

Ранее мы писали, что Вилкул на Парламентской Ассамблее ОБСЕ поднял вопрос Деоккупации Донбасса и восстановления мира в Украине. Лидер украинской оппозиции обсудил с европейскими партнерами План достижения мира дипломатическим путем и шаги по экономическому возрождению Украины.

Напомним, Александр Вилкул внес в Верховную Раду законопроект о снятии блокады Донбасса – экономической, транспортной, энергетической и социальной, что означает в том числе восстановление выплат пенсий и соцпособий всем жителям региона.

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