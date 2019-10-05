Американская администрация потребует от Пелоси провести голосование по процедуре импичмента

Мы направим письмо — как всем известно, к нам относятся очень несправедливо, - Трамп

/ Фото: AFP

Белый дом намерен направить спикеру Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси письмо с требованием провести голосование по вопросу инициирования процедуры импичмента. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп

"Мы направим письмо — как всем известно, к нам относятся очень несправедливо, совсем не так, как к кому-либо еще", — сказал он.

О том, что администрация США планирует направить Пелоси соответствующее письмо сообщил новостной портал Axios. По его данным, в Белом доме полагают, что Трамп и его команда могут игнорировать запросы законодателей, пока спикер не проведет в Палате представителей полного состава голосование по процедуре импичмента. Как отметили источники портала, таким образом президент будет знать, кто из демократов поддерживает импичмент, а у республиканцев появится возможность больше повлиять на ход слушаний и другие аспекты расследования. Сама Пелоси при этом утверждает, что, согласно законодательству, Палата представителей не обязана проводить голосование по этому вопросу.

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Напомним, что ранее США и Украина оказались в центре внимания СМИ после того, как в Вашингтоне начался крупный скандал из-за утверждений неназванного сотрудника американской разведки об оказании Трампом во время телефонного разговора давления на президента Украины Владимира Зеленского с целью побудить Киев помочь главе вашингтонской администрации переизбраться на второй срок в 2020 году. Сообщалось, что американский лидер добивался от своего украинского коллеги расследования действий сына Байдена в обмен на оказание Киеву финансовой и военной помощи. Во вторник Палата представителей Конгресса, контролируемая Демократической партией, объявила на основании таких подозрений о запуске процедуры импичмента в отношении республиканца Трампа. Демократ Байден является сейчас наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в будущем году в США выборах.

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Напомним, что сайт "Сегодня" публиковал полную версию стенограммы беседы двух президентов, которая состоялась 25 июля.

Более подробно о причинах и возможных последствиях скандала вы можете узнать в материале "Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента" на нашем сайте.

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