"Уотергейт" по-украински: как Зеленский чуть не довел Трампа до импичмента

За Украиной закрепился статус коррумпированной страны. А теперь об этом говорит еще и Дональд Трамп, оправдывая желание получить компромат на Байдена

/ Фото: AFP

Первая встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского таки состоялась. Как и планировалось, переговоры прошли на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН и продлились чуть больше часа. Сначала президенты сделали вступительные заявления и ответили на вопросы журналистов, после чего встреча продолжилась за закрытыми дверями. Переговоры стартовали ближе к ночи, после того, как Белый дом обнародовал стенограмму июльского телефонного звонка Трампа Зеленскому. Минюст США поспешил заявить, что не нашел в разговоре признаков нарушения американским президентом закона. Судя по стенограмме, нет там и явного давления Трампа на Зеленского выдать ему компромат на бывшего вице-президента Джо Байдена – возможного главного конкурента Трампа в борьбе за кресло в Овальном кабинете. Демократы продолжают настаивать на импичменте. Правда, протащить решение через Сенат, который контролируют республиканцы, вряд ли удастся.

Призраки Уотергейта

Если еще неделю назад простые американцы слышали об Украине преимущественно из-за аннексии Россией Крыма и интервенции на Донбасс, то теперь Украина и фамилия нашего президента не сходит с первых полос ведущих американских газет. И, наверняка мало кто себе представлял, что первая встреча Дональда Трампа с Владимиром Зеленским на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН может обернуться для американского президента разговорами об импичменте, который в Штатах сравнивали с Уотергейтским скандалом.

"Для многих из нас, кто пережил Уотергейт, украинский скандал начинает звучать его эхом. Это была попытка повлиять на исход выборов в 2020 году, как и вторжение в штаб-квартиру Нацкомитета Демократической партии, что было частью Уотергейта и имело целью повлиять на президентские выборы в 1972 году… Как и Никсон, Трамп, по-видимому, действовал в угоду личным политическим интересам, забыв о национальных. Никсон использовал своего личного адвоката (Герберта Калмбаха – Авт.), чтобы тайно заплатить деньги участникам Уотергейта. Как и Трамп использует своего адвоката в качестве посредника с Зеленским, призывая украинского президента сотрудничать с Джулиани для расследования дела Байдена", – пишет в своей статье для The New York Times член судебного комитета Палаты представителей во время Уотергейта Элизабет Хольтсман.

Сайт "Сегодня" уже писал, что неделю назад сразу три авторитетных американских газеты написали об июльском телефонном разговоре Дональда Трампа с Владимиром Зеленским, в ходе которого американский президент якобы оказывал давление на своего украинского визави по "кейсу Байдена" в Украине. Речь идет о расследовании по делу газодобывающей компании Burismа, в совет директоров которой входил сын бывшего вице-президента США Джо Байдена – Хантер Байден. Трамп и его окружение считают, что именно этот кейс может "сбить" рейтинг Джо Байдена, который сейчас по соцопросам опережает Дональда Трампа.

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Хоть спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и заявила о готовности начать процедуру рассмотрения вопроса об импичменте 45-му президенту США и трижды назвала его "предателем", американские СМИ утверждают, что сама Пелоси является противницей такого сценария. Politico и The Hill пишут, что в разгар скандала с вмешательством России в президентские выборы в США в 2016-м, именно Пелоси остановила начало рассмотрения процедуры импичмента. К тому же, многие демократы по-прежнему считают, что импичмент лишь добавит Трампу очков в борьбе за второй срок, приводя в пример историю с Биллом Клинтоном.

В 1998-м из-за неправдивых показаний и сексуальных связей с Полой Джонс и Моникой Левински, Палата представителей проголосовала за импичмент Биллу Клинтону. Однако решение не собрало необходимого большинства в Сенате. Многие демократы, как пишет американская пресса, опасаются, что аналогичная история может повториться и с импичментом Трампу, поскольку республиканцы имеют большинство в Сенате.

Приехать в Украину Трамп не обещал

Страсти накалялись до самого вечера среды. Журналисты охотились за Владимиром Зеленским в кулуарах штаб-квартиры ООН, чтобы узнать, давил ли на него в июльском телефонном разговоре Дональд Трамп. Однако, пообщался украинский президент лишь с российской прессой, ответив на украинском, что кроме сына на него никто не может давить. Лихорадило и соцсети. Все ждали, когда Белый дом опубликует стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского. Бывший посол США в России Майкл Макфол даже пошутил у себя в Twitter, что если уж на то пошло, то пусть Белый дом опубликует стенограмму переговоров Трампа и Путина в Хельсинки в 2017 году.

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Ближе к вечеру Администрация выложила обещанный документ у себя на сайте. К сожалению демократов, но давлением Трампа на Зеленского в июльском телефонном звонке и не пахло. Даже Криминальный отдел Минюста США через пару часов после обнародования стенограммы заявил, что нарушения закона в беседе не было (демократы заявили, что Минюст работает на руку Трампу). Однако, нельзя отрицать и тот факт, что Трамп рекомендовал своего адвоката Руди Джулиани и просил украинского президента лично разобраться с делом Байдена, которое расследует ГПУ. Ответ Владимира Зеленского не менее интересен. Он не сказал, что не может вмешиваться в ход расследования. Зеленский ответил Трампу, что скоро генпрокурором будет назначен (в июле еще продолжал работать Юрий Луценко – Авт.) на 100% его человек, который изучит ситуацию с "кейсом Байдена" и присмотрится к компании Burismа.

Не менее интересный фрагмент разговора Трампа с Зеленским касался Ангелы Меркель. В самом начале еще до упоминания "кейса Байдена" американский президент раскритиковал Евросоюз, в особенности Берлин, за помощь Украине лишь на словах. И Зеленский в этом поддержал Трампа, сказав, что говорил о помощи и усилении санкции не только с самой Меркель, но и с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Обещанная личная встреча Дональда Трампа и Владимира Зеленского началась ближе к 22:00 (по Киеву) с открытой части, которая продлилась чуть более 15 минут. Украинский президент начал с приглашения своего американского визави посетить Украину. На что Трамп многозначительно ответил: "Я буду пытаться". О помощи Украине и агрессии России 45-й президент повторил, что Крым был аннексирован во времена президентства Обамы, а помощь Украине больше должны оказывать европейские страны.

О скандале и "кейсе Байдена" спросили журналисты и первым ответил Дональд Трамп. Он сразу же сослался на обнародованную Белым домом стенограмму, мол, никакого давления во время разговора не было. "Я говорил (Зеленскому – Авт.), если что-то можно сделать относительно коррупции, потому что семья Байдена получила из Украины несколько миллионов долларов", - подытожил Трамп.

После чего президенты продолжили переговоры за закрытыми дверями. Тем временем в Вашингтоне Нэнси Пелоси снова заявила о необходимости расследования в деле об импичменте, добавив: "Конгресс должен действовать. Мы все еще ожидаем публикации текста жалобы (неназванного сотрудника спецслужб США – Авт.)".

Для Штатов этот скандал, так или иначе, закончится ровно через год, когда американцы будут выбирать президента. А вот для Украины, которая не сопротивлялась быть втянутой в скандал, это не сулит ничего хорошего. За нашей страной и так закрепился статус коррумпированной. А теперь об этом везде будет говорить еще и Дональд Трамп, оправдывая свое желание получить компромат на Джо Байдена любой ценой.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказали, как Владимир Зеленский выступил на Генассамблее ООН.

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