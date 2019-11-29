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Американские эксперты объяснили, насколько важна военная помощь США Украине

29 ноября, 04:30

Обама пытался избежать втягивания США в конфликт Киева и Москвы, но Трамп выделил летальное оружие

/ Фото: AFP

После того, как в 2014 году Россия вторглась в восточные районы Украины и оккупировала Крым, США оказали Киеву помощь в области безопасности на сумму более 1,6 млрд долларов для защиты от агрессивного соседа .

Насколько важна помощь США – разбирались журналисты российской редакции "Голоса Америки".

"С того момента и администрация Обамы, и администрация Трампа поставляли Украине значительное военное оборудование, например, контрбатарейные радары, очки ночного видения, вездеходы Humvee, шлемы, – заявил Марк Симаковский , научный сотрудник Атлантического совета в Вашингтоне. – С приходом администрации Трампа США начали поставлять более летальное оружие, которое администрация Обама поставлять не хотела, например, противотанковые ракеты. Речь также идет о дополнительном обучении военных, чтобы помочь Украине сражаться с пророссийскими сепаратистами на востоке".

Уильям Померанц из Центра Вудро Вильсона говорит, что экс-президент Барак Обама проявлял осторожность, чтобы избежать излишнего втягивания США в конфликт:

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"В самом начале кризиса Обама всегда искал "съезд с дороги", как он говорил, пытаясь снизить его значение и как-то положить конец конфликту в Украине. Были опасения, что если мы, США, увеличим помощь, то и Россия увеличит помощь, и в результате мы просто придем к более крупному конфликту".

Администрация Трампа одобрила выделение летальной помощи, в том числе противотанковых ракет, но Майкл О'Хэнлон из Института Брукингса говорит, что сам Дональд Трамп менее благосклонен к Украине:

"Думаю, что в глубине души президент Трамп не очень-то хотел помогать Украине, но его разум и советники убедили его, что помогать нужно".

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В феврале Конгресс США одобрил выделение Украине 391 млн долларов на текущий финансовый год. Деньги должны пойти на подготовку военных, которая, по мнению экспертов, крайне необходима.

"В начале этой войны украинская армия, как и в значительной мере вся страна, находились в разной степени упадка и коррупции, – сказал Уильям Померанц. – Она даже не могла существовать как боевая сила".

О'Хэнлон со своей стороны считает, что помощь значительно повысила потенциал и боевой дух Украины, хотя ее объемы были невелики по сравнению с военной помощью США другим странам.

"Мы оказываем гораздо большую помощь Афганистану. – заметил он. – Думаю, порядка нескольких миллиардов долларов в год. Возможно, на данный момент США оказывают сравнимую по объему помощь Ираку".

Ранее сайт "Сегодня" сообщал: в Конгрессе США рассказали, какую военную помощь получит Украина в ближайшие годы .

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