Американские и европейские партнеры стоят с Украиной против российской агрессии – посольство
Гейл 5 – 7 марта встретится в Киеве с украинскими чиновниками из числа руководства страны
Президент Украины Петр Порошенко и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл (David Hale) обсудили перспективы освобождения захваченных Россией украинских моряков и кораблей.
"Американские и Европейские партнеры стоят с Украиной против российской агрессии. Россия должна вернуть украинские корабли вместе с моряками, а также освободить всех незаконно задержанных политзаключенных. Об этом и многом другом говорил заместитель госсекретаря Хейл во время встречи с президентом", – сообщает посольство США в Украине на странице в микроблоге Твиттер в среду.
Напомним, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл 5 - 7 марта встретится в Киеве с украинскими чиновниками из числа руководства страны.
Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал, что во время визита в Украину заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Гейла американская делегация может обсуждать с украинцами Азовский кризис и предстоящие президентские выборы.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Американские и европейские партнеры стоят с Украиной против российской агрессии – посольство". Другие Новости политики смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гройсман и замгоссекретаря США обсудили санкции против России
Американский чиновник продолжает встречи в Киеве с военными и руководством страны
Замгоссекретаря США в Украине: зачем важный гость прибыл в Киев
Одной из ключевых тем может стать борьба с коррупцией – как в целом, так и в контексте предстоящих выборов