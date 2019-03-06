Американские и европейские партнеры стоят с Украиной против российской агрессии – посольство

Гейл 5 – 7 марта встретится в Киеве с украинскими чиновниками из числа руководства страны

Фото: twitter.com/usembassykyiv.

Американские и европейские партнеры стоят с Украиной против российской агрессии – посольство //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/043/a19/5c8043a19290d.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/043/a19/5c8043a19290d.jpg 2019-03-06T23:59:00+02:00 Политика Гейл 5 - 7 марта встретится в Киеве с украинскими чиновниками из числа руководства страны

Президент Украины Петр Порошенко и заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Хейл (David Hale) обсудили перспективы освобождения захваченных Россией украинских моряков и кораблей.

"Американские и Европейские партнеры стоят с Украиной против российской агрессии. Россия должна вернуть украинские корабли вместе с моряками, а также освободить всех незаконно задержанных политзаключенных. Об этом и многом другом говорил заместитель госсекретаря Хейл во время встречи с президентом", – сообщает посольство США в Украине на странице в микроблоге Твиттер в среду.

Напомним, заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвид Гейл 5 - 7 марта встретится в Киеве с украинскими чиновниками из числа руководства страны.

Председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал, что во время визита в Украину заместителя государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвида Гейла американская делегация может обсуждать с украинцами Азовский кризис и предстоящие президентские выборы.

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