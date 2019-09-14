Американский дипломат назвал условие выборов на Донбассе

Вопрос безопасности стоит на первом месте, говорит Вильям Тейлор

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Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор уверен, что для проведения местных выборов на территориях Донбасса, временно оккупированных Россией, Москва должна сначала вывести оттуда свои войска.

Об этом он заявил в кулуарах XVI Форума Ялтинской европейской стратегии, сообщает "РБК-Украина".

Он подчеркнул, что для проведения выборов необходима безопасность.

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"Чтобы проводить выборы, нужна безопасность. Чтобы провести выборы, нужна регистрация граждан, создание избирательных комиссий, кандидаты должны иметь возможность зарегистрироваться и вести кампанию, СМИ должны иметь возможность приехать. Для этого всего нужна безопасность", – отметил Тейлор.

Поверенный в делах США отметил, что обеспечение безопасности на выборах является приоритетом.

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"Во время так называемого "референдума" в Крыму мы видели, как выглядит "безопасность" под российской оккупацией. Это небезопасность. Потому, по нашему мнению, надо обеспечить безопасность, чтобы проводить выборы. Это приоритет, таким должен быть порядок", – сказал Тейлор.

"Российских войск там (в ОРДЛО. – Ред.) быть не должно", – подчеркнул американский дипломат.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Зеленский назвал условие местных выборов на Донбассе.

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