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Зеленский назвал условие местных выборов на Донбассе

13 сентября, 18:59

Президент подчеркнул, что Донбасс – это Украина

Местные выборы на Донбассе могут состояться только после вывода российских войск и согласно украинскому законодательству. Об этом в пятницу, 13 сентября, заявил президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам встречи с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Это вопрос сначала обмена людей, потом вопрос разведения войск. Сейчас мы говорим о разведении в Золотом и Петровском. Только потом мы говорим о разведении войск по всей территории – это 400 километров. А только после этого мы можем говорить о формате выборов на оккупированных территориях", – сказал глава государства.

Он подчеркнул, что Донбасс – это Украина, и местные выборы в этом регионе должны пройти по украинскому законодательству.

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Зеленский добавил, что другие детали и сроки он не может на данный момент обсуждать.

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Новости "Сегодня" писали, что ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил о намерении провести местные выборы по всей стране, включительно с территориями оккупированного Донбасса.

В то же время, как отметил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма, решение по осуществлению "формулы Штайнмайера" на Донбассе должны принять лидеры стран "нормандского формата", а не на переговорах в Минске.

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Донбасс Зеленский выборы на Донбассе

Источник: Сегодня

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