Американский сенатор потребовал от Путина убрать "псов войны" из Украины

Фото зарубежных СМИ

Сопредседатель Украинской группы поддержки в Конгрессе США сенатор Рон Джонсон считает президента РФ Владимира Путина единственным человеком, который может за один день прекратить военный конфликт на Донбассе. Об этом он заявил в интервью "Голосу Америки".

Джонсон призвал Путина прекратить агрессию против Украины и "отозвать псов войны" с Донбасса.

"Меня тронули слова Зеленского о том, что его основным приоритетом является достижение мира с Россией. Однако, это действительно в руках Владимира Путина. Он должен отозвать псов войны", – заявил сенатор.

Рон Джонсон считает, что стоит поддерживать любой из способов мирного урегулирования военного конфликта на востоке Украины.

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"Я нейтральный в вопросе того, какой именно процесс мирного урегулирования нужно поддержать. Я бы сказал, что нужно поддержать их все и, с моей точки зрения, все, что американское правительство и американский народ может сделать в этом ключе, важно. Опять отмечу, что один человек может практически за день остановить этот конфликт и это – Владимир Путин. Поэтому я бы призвал Владимира Путина прекратить агрессию против Украины, вернуть моряков, захваченных во время инцидента в Керченском проливе, и смириться с тем фактом, что нужно уважать территориальную целостность Украины. Россия с этим согласилась, а теперь нарушает договоренность", – сказал он.

По его словам, путь, выбранный Путиным для России – историческая трагедия.

"Я считаю исторической трагедией то, что Владимир Путин выбрал этот путь для России, вместо интеграции, дружбы, сотрудничества с западными демократиями, он действительно выбрал путь конфликта и агрессии и это нехорошо для народа России и, конечно, для мира в регионе и мире. Поэтому я бы призвал Владимира Путина пересмотреть выбранный путь и выбрать лучший путь для России, русского и мира в мире. Конечно, мы ввели много санкций против России. Меня, когда речь идет о санкциях, всегда беспокоит то, что их может использовать Владимир Путин для консолидации поддержки страны для собственного правительства. Поэтому мы должны разумно подходить к санкциям, чтобы от них действительно страдали олигархи, чтобы они вредили народной поддержке Владимира Путина и его во многом коррумпированного режима, и, надеюсь, вели народ России, который также очень храбрый, ведь они выходят на протесты в поддержку таких людей, как Борис Немцов и других борцов за свободу в России и поддерживают их усилия по развитию демократии, распространению свободы в России", – отметил сенатор.

А тем временем, за минувшие сутки, 20 августа, боевики на Донбассе семь раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, на Донбассе из-за ЧП с оружием погиб один военный и трое получили ранения средней и легкой тяжести. ЧП произошло из-за нарушения мер безопасности при обращении с оружием и боеприпасами.

Также на минувшей неделе на Донбассе военный погиб в результате обстрелов, подробности смотрите в сюжете:

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