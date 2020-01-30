Андрей Богдан впервые за месяц появился на публике: фото

Фото: focus.ua

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан впервые в новом году появился на публике, посетив Одесский припортовый завод. Об этом сообщил в Facebook первый заместитель директора завода Николай Щуриков.

"29 января Одесский припортовый завод посетили руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан, заместитель председателя Фонда госимущества Украины Сергей Игнатовский и представители нефтяной компании Азербайджана SOCAR", – написал он.

Щуриков отметил, что встреча с руководством химического предприятия состоялась в рамках выполнения поручений президента Украины Владимира Зеленского по привлечению инвестиций в страну.

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Гости побывали на территории завода и провели официальную встречу с руководством ОПЗ. По словам замдиректора завода, гостей приятно поразили внешний вид и техническое состояние предприятия. Также в ходе встречи были обсуждены вопросы возможного участия азербайджанской компании в будущей приватизации Одесского припортового завода.

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Отметим, что на официальном сайте Офиса президента последнее упоминание, когда Богдан присутствует с Зеленским, датировано 23 декабря 2019 года (соответствующее фото было опубликовано в новости на сайте ОПУ). После этого глава Офиса не сопровождал президента в поездках в январе, в том числе ни в Давос, ни в Израиль, отсутствовал на церемонии прощания с погибшими на борту самолета МАУ украинцами.

Как сообщали новости "Сегодня", в начале августа Одесский припортовый завод начал работу после года простоя. Предприятие возобновило производство аммиака и карбамида.

Видео: Николай Щуриков / Facebook

Недавно сам Богдан жаловался на "скукотищу" и получил от пользователей социальных сетей множество различных предложений.

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