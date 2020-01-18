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Андрей Богдан пожаловался на "скукотищу" и получил сотни предложений

18 января, 15:47

Главе Офиса президента предложили множество вариантов спастись от скуки

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Фото: REUTERS/Gleb Garanich

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан признался, что чувствует скуку и получил от пользователей социальных сетей множество различных предложений.

Его лаконичное сообщение "Скукатища" в Facebook набрало более тысячи реакций и свыше 230 комментариев, среди которых попадались как откровенно издевательские, таки довольно забавные.

Среди различных вариантов, которые появились в комментариях, были и предложения "объявить войну РФ", и "набить морду Баканову" (председателю СБУ), и вспомнить о том, что каток на Банковой пока что не разобрали.

Вашему вниманию – наиболее яркие и показательные комментарии под сообщением Богдана:

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Напомним, ранее мы сообщали о том, что в сети появилась информация о том, что глава Офиса президента подал заявление об отставке.

Позже эта новость быстро разлетелась по сети, а причем представители Офиса президента сразу же ее опровергли, что их шеф уходит с занимаемой должности. Однако на следующий день Зеленский подтвердил наличие заявления Богдана об отставке.

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соцсети скука Андрей Богдан Офис президента

Источник: Сегодня

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