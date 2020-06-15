Больше половины "слуг народа" – миллионеры: ТОП самых богатых

Во фракции "Слуга народа" оказалось 153 депутата-миллионера – самым богатым оказался Олег Воронько. Комитет избирателей Украины в Facebook опубликовал список самых состоятельных "слуг народа" согласно их декларациям.

В КИУ напомнили, что во фракции 247 депутатов, а депутатов-миллионеров – 153. Таким образом миллионерами являются каждый второй "слуга народа". При подсчете учитывались только денежные активы депутатов: наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах. Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брались. Также не учитывались деньги членов семьи.

Среди ТОП-10 самых богатых депутатов "Слуги Народа":

Олег Воронько – задекларировал 123 млн грн;

Александр Сова – 79 млн грн;

Андрей Герус – 38 млн грн;

Роман Мулик – млн грн;

Остап Шипайло – 22 млн грн;

Руслан Горбенко – 22 млн грн;

Александр Трухин – 21 млн грн;

Давид Арахамия – 21 млн грн;

Гео Лерос – 20 млн грн;

Артем Культенко – 19 млн грн.

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Самыми "бедными" оказались нардепы Сергей Колебошин (75 тыс. грн), Елизавета Богуцкая (66 тыс.), Орест Саламаха (62 тыс.), Юлия Овчинникова (55 тыс.) и Анатолий Драбовский (16 тыс.).

Общее состояние "слуг народа" (средства, которые отражены в декларации) 1,1 миллиарда гривен (90% наличные).

Как сообщали новости "Сегодня", ранее мы писали о депутатах-миллионерах от "Слуги народа", снимающих жилье за счет государства. В апреле на съем квартиры/гостиничного номера деньги из госбюджета получили 52 народных избранника, из которых 25 – миллионеры.

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Также были названы зарплаты всех народных депутатов.

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