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Больше половины "слуг народа" – миллионеры: ТОП самых богатых

15 июня, 15:58

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

Самый богатый Олег Воронько, а самый Бедный – Анатолий Драбовский

Во фракции "Слуга народа" оказалось 153 депутата-миллионера – самым богатым оказался Олег Воронько. Комитет избирателей Украины в Facebook опубликовал список самых состоятельных "слуг народа" согласно их декларациям.

В КИУ напомнили, что во фракции 247 депутатов, а депутатов-миллионеров – 153. Таким образом миллионерами являются каждый второй "слуга народа". При подсчете учитывались только денежные активы депутатов: наличные средства и средства, размещенные на банковских счетах. Недвижимость и другие ценные активы в расчет не брались. Также не учитывались деньги членов семьи.

Среди ТОП-10 самых богатых депутатов "Слуги Народа":

  • Олег Воронько – задекларировал 123 млн грн;
  • Александр Сова – 79 млн грн;
  • Андрей Герус – 38 млн грн;
  • Роман Мулик – млн грн;
  • Остап Шипайло – 22 млн грн;
  • Руслан Горбенко – 22 млн грн;
  • Александр Трухин – 21 млн грн;
  • Давид Арахамия – 21 млн грн;
  • Гео Лерос – 20 млн грн;
  • Артем Культенко – 19 млн грн.

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Самыми "бедными" оказались нардепы Сергей Колебошин (75 тыс. грн), Елизавета Богуцкая (66 тыс.), Орест Саламаха (62 тыс.), Юлия Овчинникова (55 тыс.) и Анатолий Драбовский (16 тыс.).

Общее состояние "слуг народа" (средства, которые отражены в декларации) 1,1 миллиарда гривен (90% наличные).

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Как сообщали новости "Сегодня", ранее мы писали о депутатах-миллионерах от "Слуги народа", снимающих жилье за счет государства. В апреле на съем квартиры/гостиничного номера деньги из госбюджета получили 52 народных избранника, из которых 25 – миллионеры.

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Также были названы зарплаты всех народных депутатов.

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депутаты миллионеры киу слуга народа

Источник: Сегодня

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