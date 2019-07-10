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Андрущенко: Украина не может ограничиваться только евроатлантическим вектором

10 июля, 16:38

Замдиректора Института международных отношений Киевского университета уверена, что Африка так же имеет стратегическое значение для Украины

Фото: sylaichest.org
Фото: sylaichest.org.

В Украине нет внешнеполитической стратегии на африканском направлении, но закрепление стратегического значения стран Африканского континента для Украины необходимо в основных законодательных актах, касающихся внешней политики Украины. Об этом заявила кандидат партии "Сила и Честь", заместитель директора Института международных отношений Киевского университета Светлана Андрущенко в интервью Центру исследования Африки.

"На экспертном уровне уже давно понятно, что нельзя ограничиваться только европейским или евроатлантическим вектором в плане приложения внешнеполитических усилий. ЕС и НАТО заинтересованы удерживать Украину в кругу своих партнеров, а в перспективе в качестве полноправного члена этих альянсов", – отметила светало Андрущенко.

В то же время, по ее словам, Украина уже сейчас должна поднять вопрос о готовности присоединиться к стратегии ЕС в отношении Африки.

"Необходимо выступить с дипломатической инициативой о возможности привлечения стран Восточного партнерства в Альянс ЕС-Африка, который был провозглашен в 2018 г. Необходимо чтобы появился "Альянс ЕС-Африка Плюс", где Украина могла бы всесторонне приобщиться к развитию общего афри-европейского будущего. Поскольку отношения с Африкой, это неотъемлемая составляющая партнерства Украины с ЕС, уже формирует базовую рамку для стратегии Киева на африканском направлении", – подчеркнула кандидат партии" Сила и Честь".

Важность Африки для Украины, по мнению Андрущенко, является комплексной: огромный рынок, похожая история и международная поддержка.

"Во-первых, Африка это 1,2 млрд населения, следовательно огромный рынок для украинского бизнеса. При этом украинские товары, технологии, ноу-хау, опыт наших специалистов пользуется большим спросом в этом динамичном регионе. Во-вторых, африканцы и украинцы имеют схожие исторические судьбы, мы были объектами колонизации, и остаемся такими до сих пор, значит тождество исторического рока просто провоцирует на поиск общего будущего. В-третьих, Украине необходима поддержка ее позиции на международных площадках, таких как ООН, и 54 голоса африканских стран, это солидный ресурс для принятия необходимых для нас резолюций в Генассамблее ООН. И это только очевидные аргументы в пользу важности Африки для нас, минуя тему миграции, о которой сейчас ведет речь ЕС. Нельзя исключать, что демографический потенциал стран Африки будет полезен и Украине, которая отмечается высокой степенью толерантности. По моему мнению, необходимо изучать опыт развития африканских стран, как они решали внутренние конфликты, достигали политической стабильности – это очень важно для развития сильной и мирной Украины", – отметила Светлана Андрущенко.

Напомним, лидер партии "Сила и честь" Игорь Смешко отмечал, что Украина открыла полностью без всяких условий свой огромный рынок, первой по территории европейской страны для более конкурентоспособных экономик. И поэтому должна защищать свою экономику, меняя ее модель.

Кроме того, по мнению Смешко, при определенных условиях, наша страна способна не только обеспечить себя газом своей добычи, но и экспортировать его. 

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Тег рынок, НАТО, ЕС, ООН, Африка, партии, смешко, Украина, поддержка, альянс, потенциал, африканцы

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