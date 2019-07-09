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Смешко о защите украинского рынка: "Хотите покупать нашу пшеницу? Стройте здесь макаронный завод"

9 июля, 19:29

Политик привел пример торговых войн, которые сейчас ведут Соединенные Штаты с другими странами, даже с соседями

Фото: sylaichest.org
Фото: sylaichest.org.

Украина открыла полностью без всяких условий свой огромный рынок, первой по территории европейской страны для более конкурентоспособных экономик. Об этом заявил лидер партии "Сила и Честь" Игорь Смешко в интервью доктору Евгению Комаровскому.

"Нужно менять модель экономики. Декоммунизация – это не деиндустриализация! Профессор Майерсон из Чикагского университета, Нобелевский лауреат, как-то сказал: "Вы что, вы перепутали! Все страны евроатлантического пространства прошли период, когда протекционисты закрывали свой рынок, создавали свою индустрию, свое производство, насыщали свой рынок, а затем постепенно открывали [свой рынок для других – ред.]", – сказал Игорь Смешко.

Политик привел пример торговых войн, которые сейчас ведут Соединенные Штаты с другими странами, даже с соседями – с Канадой и Мексикой.

"Мы открыли все, а надо было открывать только если приходят с инновациями! Вы хотите покупать нашу пшеницу? Так макаронный завод постройте здесь и отсюда берите прекрасные макароны с лучшей пшеницы! Это государство как раз и должно делать. Вот здесь и бюджет будет, и инновации, и длинные кредиты", – подчеркнул лидер партии "Сила и Честь".

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"Хотите частную клинику открыть, например, для туризма медицинского? Государство должно лет на 25 дать кредит под 1%, потому, что вы сами будете сюда привлекать дополнительные инвестиции, вы дадите рабочие места. Тоже самое с фермерскими хозяйствами. Это должна быть политика национального экономического протекционизма", – подчеркнул Игорь Смешко.

Он также напомнил, что у нас есть лучший транспортный самолет в мире – Ан-225 "Мрия", который в полтора раза больше поднимает чем, американский Galaxy.

"Американцы не имеют сейчас самолета, который был бы лучше нашей "Мрии". Мы могли производить авианосцы! Ну ладно, авианосцы нам не нужны, но как можно было в Николаеве уничтожать самый большой док в Европе, который способен производить океанские корабли?", – возмутился политик.

Он напомнил, что эти вопросы нужно решать в системе и в комплексе.

"Я это говорю уже как профессор системного анализа еще во времена Советского Союза. Нужно прежде всего разобраться в иерархии приоритетов, поставить коэффициенты значимости для сложной системы, посмотреть внешнюю среду, в которой она работает, постоянно иметь обратную связь", – подытожил Игорь Смешко.

Напомним, ранее Игорь Смешко отмечал, что при определенных условиях, наша страна способна не только обеспечить себя газом, но и экспортировать его.

Кроме того, Смешко уверен, что Украина должна защищать свои интересы и независимость, как США.

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Тег рынок, смешко, рабочие места, политик

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