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"Аншлаг" в Раде: утром на заседание парламента пришли всего 50 депутатов (видео)

4 июля, 11:37

Во время открытия заседания были зарегистрированы 226 народных избранников, но в зале не оказалось и половины

Фото: УНИАН

Большинство депутатов Верховной Рады проигнорировали сегодняшнее сессионное заседание, на которое собрались чуть более 50 народных избранников.

Так, на открытии утреннего заседания парламента в сессионном зале были зарегистрированы 226 народных депутатов, хотя по факту их насчитали только 52.

Стоит отметить, что Рада сейчас рассматривает важный вопрос – Избирательный кодекс, пройдя уже к нему половину поправок. Сегодня депутаты продолжили рассмотрения с 2786 из более чем 4500 поправок.


Видео: YouTube

Как сообщали новости "Сегодня", на днях в парламенте уже была похожая ситуация. С приближением внеочередных парламентских выборов, в сессионном зале становится все меньше людей. Мы публиковали фото и видео, чем занимаются нардепы в пустой Раде.

Отметим, что в связи со внеочередными выборами состав рады обновится уже к августу. В комментарии сайту "Сегодня" председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко рассказал, как Рада будет работать до конца лета, и что будет с отпусками нардепов. По его словам, в отпуск уйдет старый состав парламента, а вот новым парламентариям он не "светит".

Отметим, что президент Украины намерен внести в парламент законопроект, который предусматривает наказание не только за "кнопкодавство", но и за прогулы. Неявка на пленарное заседание без уважительной причины будет отрабатываться на общественных работах.

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Тег Рада, депутаты, избирательный кодекс

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Источник:

УНИАН

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