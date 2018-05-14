Антикоррупционный суд пора принимать: Парубий поставил четкую задачу депутатам

Законопроект об Антикоррупционном суде Верховная Рада планирует рассмотреть уже на следующей пленарной неделе. Об этом заявил на Согласительном совете спикер парламента Андре Парубий.

"Слишком уже затянулся вопрос подготовки закона об Антикоррупционном суде. И поэтому я сейчас даю поручение комитету по вопросам правовой политики, чтобы безотлагательно уже в эту среду был подготовлен и завершен обзор всех правок по Антикоррупционному суду и на следующей неделе, чтобы мы перешли к его рассмотрению. Там на самом деле есть большое количество правок – почти 2 тысячи. Я осознаю, что рассмотрение этого законопроекта может занять не один день, возможно два или три дня. Я убежден, что на следующей пленарной неделе мы должны перейти к рассмотрению закона об Антикоррупционном суде и я уверен, что это будет главный законопроект".

Парубий отметил, что данный вопрос нельзя больше оттягивать, поскольку это важно для международных обязательств и сотрудничества с зарубежными партнерами.

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Также он добавил, что на следующей пленарной неделе будет рассмотрен блок законов аграрной политики.

"Я предлагаю, чтобы с него начали следующую пленарную неделю, а уже после него, возможно, во вторник, понимая какое количество правок Антикоррупционного суда, перешли к рассмотрению Антикоррупционного суда".

На днях президент Украины Петр Порошенко рассказал, что Антикоррупционный суд в Украине может появиться уже в мае. По его словам, создание этой структуры является одним из условий получения Украиной очередного транша Международного валютного фонда.

Отметим, текущая программа Украины и МВФ объемом 17,5 млрд долларов, из которых Украина получила только 8,7 млрд долларов, заканчивается весной 2019 года. В 2018 году Национальный банк и Министерство финансов рассчитывают получить 1,9 млрд долларов от МВФ. Для продолжения сотрудничества с Фондом Верховная Рада должна принять закон о создании антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии.

Напомним, ранее в ЕС выражали недовольство президентским законопроектом об Антикоррупционном суде, отметив несоответствие некоторых его положений с рекомендациями Венецианской комиссии.