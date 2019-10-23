Арахамия и Дубинский проходят "детектор лжи": онлайн-трансляция

Депутатов от «Слуги народа» заподозрили в коррупции и уже вызвались первые добровольцы на полиграф

Во фракции "Слуга народа" разгорелся коррупционный скандал – 11 нардепов заподозрили в получении взятки по 30 тысяч долларов каждому за то, чтобы провалить один из законопроектов на парламентском комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Теперь лидер фракции Давид Арахамия и нардеп от этой политической силы Дмитрий Дубинский пройдут тест на полиграфе, чтобы узнать правду.

На днях бывший вице-премьер Павел Розенко сообщил, что Офис президента обвинил 11 "слуг народа" в получении по 30 тыс. долларов за то, чтобы те завалили один из законопроектов, и требует от депутатов указанного комитета пройти полиграф. Он уточнил, что речь шла о законопроекте №2047-д об отмене коррупционных схем (который был провален).

Реклама

Позже в связи с этим сообщением Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) зарегистрировала уголовное производство для проверки "слуг народа" на наличие совершения коррупционного преступления. Статья, по которой открыто производство, предполагает наказание до 12 лет тюрьмы.

В свою очередь Давид Арахамия на брифинге рассказал журналистам, что Дубинский пригласил его на частное полиграф-шоу. Однако он настаивает на дополнительной проверке.

"Я считаю, что мы должны перепройти, потому что будут потом еще какие-то инсинуации, скажут: "У вас с Дубинским полиграф и полиграфолог один, а мы все идем через другой", – сказал он и уточнил, что сегодня будут заданы 4 или 5 вопросов, в частности, о том, получали ли вознаграждение за какую-либо версию законопроекта, побуждал ли кто-то каким-то образом к голосованию.

Отметим, что коррупции заподозрили 11 членов комитет от "Слуги народа", но имена не были названы. А вообще в данный комитет входят 19 "слуг народа": Ирина Аллахвердиева, Ольга Василевская-Смаглюк, Дарья Володина, Олег Воронько, Данил Гетманцев, Дмитрий Дубинский, Юлия Диденко, Марьян Заблоцкий, Виктория Кинзбурская, Алексей Ковальев, Александр Ковальчук, Анна Колесник, Алексей Леонов, Олег Марусяк, Анастасия Лященко, Евгений Петруняк, Элла Репина, Алексей Устенко, Андрей Холодов, Александр Сова. Пока нет информации, кто именно заподозрен во взяточничестве.

В свою очередь президент Владимир Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Слуге народа". Он призвал всех членов указанного комитета пройти проверку на полиграфе и рассказал, что будет с депутатами, вина которых подтвердится.

Напомним, ранее уже ходили слухи о проблемах внутри политической силы. "Зеленский прокомментировал "раскол" в "Слуге народа", смотрите видело:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама