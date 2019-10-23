Всех на полиграф: Зеленский отреагировал на коррупционный скандал в "Слуге народа"

Более десятка «слуг народа» заподозрили во взяточничестве и президент готов жестко реагировать, если вина будет доказана

/ Фото: AFP

Президент Украины Владимир Зеленский призвал членов комитета Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики пройти полиграф, чтобы ответить на все подозрения. Накануне появились сообщения, что 11 "слуг народа" якобы получили по 30 тысяч долларов, чтобы завалить один из законопроектов.

"Наверное, многие думают, что международный визит президента в далекую страну – удобная возможность дискредитировать фракцию "Слуги народа" и посеять раздор и раскол, который слишком понравится нашим врагам – и внешним, и внутренним. Хочу сказать этим людям: если вы так на самом деле думаете, то глубоко ошибаетесь. Я в курсе всех событий, держу руку на пульсе. Ни одно заявление, ни одна информационная операция мимо не проходит. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины", – написал он в Facebook.

Зеленский считает, что все члены комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики должны пройти проверку на детекторе лжи.

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"Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и дать ответы, какими бы горькими они не были. Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по "решению вопросов". И если подозрения оправдаются – мы с такими депутатами попрощаемся", – заявил Зеленский.

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Как сообщали новости "Сегодня", Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) начала проверку депутатов "Слуги народа" на наличие состава преступления по заявлениями в коррупции.

Напомним, ранее уже ходили слухи о расколе в президентской политической силе. Владимир Зеленский комментировал раскол в "Слуге народа", подробней смотрите на видео:

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